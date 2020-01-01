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تغطية مباشرة .. صراع ريال مدريد للبقاء في دوري أبطال أوروبا ومواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأربعاء، 9 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا

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Liverpool 2020-21
Getty Images