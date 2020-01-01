تغطية مباشرة .. صراع ريال مدريد للبقاء في دوري أبطال أوروبا ومواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

سواريز يقود أتلتيكو مدريد أمام سالزبورج
2020-12-09T18:48:48Z
👥 ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) December 9, 2020
¡Con todos vosotros, nuestro 1⃣1⃣ titular para el #RBSAtleti!! 👇
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/90Ct0Cwrfy
تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ
2020-12-09T18:47:10Z
عودة راموس من الإصابة
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @Borussia_es! @Liberbank | #RMUCL pic.twitter.com/IHe1f7HMrZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2020
تشكيل أياكس لمواجهة أتالانتا
2020-12-09T16:50:33Z
XI - Hit ‘♥️’ if you believe in our boys.#UCL #ajaata pic.twitter.com/hJXHnTNb7N— AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2020
مشاركة صلاح وغياب ماني في مباراة ليفربول وميتلاند
2020-12-09T16:48:56Z
📋 | إليكم كيف قرر المدرب كلوب بداية المباراة الأخيرة في دور المجموعات من #دوري_أبطال_أوروبا...🔴#ميتييلاند_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 9, 2020