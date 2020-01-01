تغطية مباشرة: توتنهام ضد إيفرتون وقمة باريس سان جيرمان ومارسيليا ولقاء الزمالك

إيفرتون يتقدم على توتنهام
2020-09-13T16:40:52Z
دومينيك كالفيرت ليوين يسجل أول أهداف المباراة لصالح إيفرتون
ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد
2020-09-13T16:00:32Z
تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام بلد الوليد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني
@RealSociedad
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
2020-09-13T15:35:27Z
ليل 1-0 ميتز
أنجيه 1-0 ريمس
بريست 2-0 ديجون
لانس 3-2 لوريان
نيم 2-4 رين
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مورينيو بالقوة الضاربة أمام إيفرتون وخاميس رودريجيز يشارك
2020-09-13T15:13:35Z
كتيبة مورينيو بالقوة الضاربة في مواجهة قوية للغاية أمام إيفرتون بقيادة أنشيلوتي 🏟🔥 pic.twitter.com/oDCZUuHagt— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2020
🚨 TEAM NEWS! 🚨— Everton (@Everton) September 13, 2020
James Rodriguez, Allan and Abdoulaye Doucouré ALL start against Tottenham. COYB! 👊#TOTEVE pic.twitter.com/km1UDjP4Zl
ليستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست بروميتش بالثلاثية
2020-09-13T15:12:15Z
قاد فاردي ليستر سيتي للفوز بثلاثية نظيفة على وست بروميتش مسجلًا هدفين
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ريال بيتيس يخطف الفوز أمام ألافيس
2020-09-13T15:06:42Z
نجح تييو في تسجيل هدف فوز ريال بيتيس على ألافيس في الدقائق الأخيرة من المباراة بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
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