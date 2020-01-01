مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

أبرز مباريات اليوم، السبت، 19 سبتمبر 2020

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Messi/Coutinho Barcelona 2020-21
Getty

أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر

2020-09-19T16:13:17Z

قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"

"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"

"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"

James Rodríguez Carlo Ancelotti Everton 2020
Everton

فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار

2020-09-19T15:58:12Z

حوّل فياريال خسارته بهدف نظيف إلى انتصار على إيبار
Villarreal vs. Eibar
Getty

ليدز يسحق فولهام برباعية

2020-09-19T15:54:32Z

مباراة مثيرة انتهت بفوز ليدز 4-3  ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي
Kalvin Phillips Helder Costa Patrick Bamford Leeds 2020-21
Getty Images

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني

2020-09-19T15:25:49Z

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد

كولن 2-3 هوفنهايم

شتوتجارت 2-3 فرايبورج

يونيون برلين 1-3 أوجسبورج

frankfurt-hasebe
(C)Getty Images

إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين

2020-09-19T15:13:02Z

انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين

James Rodríguez Everton 2020
Everton