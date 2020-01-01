تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

تشكيل برشلونة في مباراة جوان جامبر
#Culers! Here is YOUR starting XI for the 2020 Joan Gamper Trophy! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/W7nsqJERWR— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر
قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"
"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"
"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"
فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار
ليدز يسحق فولهام برباعية
تشكيل مباراة مانشستر يونايتد
🚨 Presenting our first starting line-up of the 2020/21 #PL season!#MUFC #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2020
نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني
نتائج مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين
آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد
كولن 2-3 هوفنهايم
شتوتجارت 2-3 فرايبورج
يونيون برلين 1-3 أوجسبورج
إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين
انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين