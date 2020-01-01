تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا
2020-12-05T15:55:43Z
انتصر لاتسيو 2-1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي
Getty
تغطية مباشرة .. ريال مدريد ضد إشبيلية
2020-12-05T15:20:31Z
لا بديل عن الفوزتابع تغطية مبارة ريال مدريد أمام إشبيلية من هنا
Getty Images
شاهد الفيصلي أمام العين
2020-12-05T15:17:17Z
شاهد مباراة الباطن والتعاون
2020-12-05T15:16:40Z
الأهلي يسقط أمام ضمك
2020-12-05T15:09:05Z
مباراة السبع أهداف
خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي
تقرير المباراة
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ليفانتي يتفوق بالثلاثية على خيتافي
2020-12-05T15:06:51Z
في مباراة البطاقات الحمراء، فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة على خيتافي
Getty
بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون
2020-12-05T15:03:30Z
استمر إيفرتون في سلسلة النتائج السلبية بالتعادل بهدف لمثله مع بيرنلي
Everton
بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية
2020-12-05T14:04:40Z
📋✅ Our starting XI 🆚 @SevillaFC_ENG!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/3AyVIJUemB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 5, 2020
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