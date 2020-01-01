مدونة حية

تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

تغطية مباريات اليوم، السبت، 5 ديسمبر 2020

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Burnley Everton Calvert Lewin Richarlison Premier League 2020
Everton

لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا

2020-12-05T15:55:43Z

انتصر لاتسيو 2-1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي
Immobile celebrating Spezia Lazio Serie A
Getty

تغطية مباشرة .. ريال مدريد ضد إشبيلية

2020-12-05T15:20:31Z

لا بديل عن الفوز

تابع تغطية مبارة ريال مدريد أمام إشبيلية من هنا
Sevilla Real Madrid
Getty Images

شاهد الفيصلي أمام العين

2020-12-05T15:17:17Z

شاهد مباراة الباطن والتعاون

2020-12-05T15:16:40Z

الأهلي يسقط أمام ضمك

2020-12-05T15:09:05Z

مباراة السبع أهداف

خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي

تقرير المباراة

ضمك الأهلي الدوري السعودي 2020-2021
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ليفانتي يتفوق بالثلاثية على خيتافي

2020-12-05T15:06:51Z

في مباراة البطاقات الحمراء، فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة على خيتافي
Levante Getafe 05122020
Getty

بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون

2020-12-05T15:03:30Z

استمر إيفرتون في سلسلة النتائج السلبية بالتعادل بهدف لمثله مع بيرنلي
Burnley Everton Calvert Lewin Richarlison Premier League 2020
Everton