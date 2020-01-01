تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد والأهلي وديربي إنتر وميلان

تابع معنا مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020 والتي تضم العديد من المباريات القوية

في إسبانيا، مواجهة قوية لأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو،وريال مدريد ضد قادش، وبرشلونة أمام خيتافي

في إنجلترا، ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ثم مواجهة تشيلسي وساوثامبتون، كما يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال وأخيرا مانشستر يونايتد و نيوكاسل

أما في إيطاليا فلا صوت يعلو فوق ديربي ميلانو بين إنتر وميلان بجانب مواجهات نابولي وأتالانتا وكذلك يوفنتوس وكروتوني

هذا بجانب قمة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي

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