تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد والأهلي وديربي إنتر وميلان

شاهد بث مباشر: الشباب ضد أبها
تابع التغطية المباشرة لمباراة الشباب ضد أبها في الدوري السعودي
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🔗 — بث مباشر لمباراة #التعاون_الفيصلي (الجولة الـ1) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/Y280fQTBuX— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2020
سحق نابولي نظيره أتالانتا برباعية لهدف
نجح نابولي في الفوز بنتيجة 4-1 على أتالانتا في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي
أهداف نابولي جاءت في الشوط الأول عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 23 ثم هدف آخر في الدقيقة 27
وأحرز ماتيو بوليتانو الثالث في الدقيقة 30 قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين الرابع
هدف أتالانتا الوحيد جاء عن طريق سام لامرز في الدقيقة 69
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بث مباشر: إيفرتون ضد ليفربول
تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020
تابع معنا مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020 والتي تضم العديد من المباريات القوية
في إسبانيا، مواجهة قوية لأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو،وريال مدريد ضد قادش، وبرشلونة أمام خيتافي
في إنجلترا، ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ثم مواجهة تشيلسي وساوثامبتون، كما يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال وأخيرا مانشستر يونايتد و نيوكاسل
أما في إيطاليا فلا صوت يعلو فوق ديربي ميلانو بين إنتر وميلان بجانب مواجهات نابولي وأتالانتا وكذلك يوفنتوس وكروتوني
هذا بجانب قمة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي
وجميع المباريات الأخرى
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