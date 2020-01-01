مدونة حية

تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد والأهلي وديربي إنتر وميلان

تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020

محدث
التعليقات()
Lozano gol Napoli Atalanta
Napoli

شاهد بث مباشر: الشباب ضد أبها

2020-10-17T14:58:58Z

تابع التغطية المباشرة لمباراة الشباب ضد أبها في الدوري السعودي

تغطية جول من هنا

سحق نابولي نظيره أتالانتا برباعية لهدف

2020-10-17T14:53:14Z

نجح نابولي في الفوز بنتيجة 4-1 على أتالانتا في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

أهداف نابولي جاءت في الشوط الأول عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 23 ثم هدف آخر في الدقيقة 27

وأحرز ماتيو بوليتانو الثالث في الدقيقة 30 قبل أن يسجل  فيكتور أوسيمين الرابع

هدف أتالانتا الوحيد جاء عن طريق سام لامرز في الدقيقة 69

Lozano Napoli Atalanta
N/A

لا يشبه سوى بيليه

2020-10-17T13:40:55Z

تعليقات الجمهور على مستوى محمد صلاح

إشادة بمستوى محمد صلاح بعد التعادل أمام إيفرتون

طالع التقرير

التعادل يحسم ديربي الميرسيسايد

2020-10-17T13:30:24Z

تدخلات مؤثرة لتقنية الفيديو

انتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل بنتيجة 2-2

تقرير المباراة

Salah Liverpool Everton 2020
Getty

غرناطة يمنح أول هزيمة لإشبيلية في الدوري

2020-10-17T12:45:00Z

انتصر غرناطة بهدف نظيف على إشبيلية في افتتاح الجولة السادسة
German Foulquier Joan Jordan Granada Sevilla LaLiga
Getty

ما هي إصابة فان دايك؟

2020-10-17T12:31:36Z

تعرف على تفاصيل خروج فان دايك مصابًا من هنا
Virgil van Dijk Liverpool 2020-21
Getty

بث مباشر: إيفرتون ضد ليفربول

2020-10-17T11:00:23Z

تابع التغطية المباشرة لمباراة ليفربول وإيفرتون من هنا

تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020

2020-10-17T10:51:35Z

تابع معنا مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020 والتي تضم العديد من المباريات القوية

في إسبانيا، مواجهة قوية لأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو،وريال مدريد ضد قادش، وبرشلونة أمام خيتافي

في إنجلترا، ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ثم مواجهة تشيلسي وساوثامبتون، كما يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال وأخيرا مانشستر يونايتد و نيوكاسل

أما في إيطاليا فلا صوت يعلو فوق ديربي ميلانو بين إنتر وميلان بجانب مواجهات نابولي وأتالانتا وكذلك يوفنتوس وكروتوني 

هذا بجانب قمة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي

وجميع المباريات الأخرى 

تابعونا 