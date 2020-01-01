تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ومباراة ريال مدريد ولقاء الأهلي

رين ينتصر على سانت إيتيان ويستمر في صدارة الدوري
2020-09-26T17:20:49Z
إثارة الدوري الفرنسي
حقق رين انتصارًا هامًا على سانت إيتيان بثلاثية نظيفة ليحافظ على صدارة الدوري الفرنسي بعد 5 جولات
ويمتلك رين 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد
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شباب الأهلي يودع دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الأهلي السعودي
2020-09-26T16:29:53Z
الأهلي السعودي تعادل مع نظيره شباب الأهلي في الوقت الأساسي بهدف لمثله، إلا أنّ ركلات الجزاء ابتسمت لصالح الراقي
تقرير المباراة
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إيفرتون يستمر في سلسلة الانتصارات
2020-09-26T15:56:05Z
انتصر إيفرتون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ليستمر أنشيلوتي في تحقيق الانتصارات ويصل للنقطة التاسعة بعد 3 مباريات
Everton
فالنسيا يتعادل أمام هيوسكا
2020-09-26T15:55:07Z
نجح هيوسكا في فرض التعادل على فالنسيا في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني
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بوروسيا دورتموند يسقط أمام أوجسبورج
2020-09-26T15:30:40Z
هزيمة غير متوقعة لبوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة
تقرير المباراة
Imago Images / kolbert-press
نتائج مباريات الدوري الألماني
2020-09-26T15:29:01Z
باير ليفركوزن 1-1 لايبزيج
أرمينيا بيليفيلد 1-0 كولن
بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 يونيون برلين
ماينز 1-4 شتوتجارت
Imago Images / Chai v.d. Laage
تابع مباراة الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا
2020-09-26T15:25:19Z
تغطية مباشرة من جول
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ما صحة ضربة جزاء مانشستر يونايتد؟
2020-09-26T15:24:37Z
احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد صافرة النهاية، فما صحتها؟
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انتصار كبير من أتالانتا على تورينو
2020-09-26T15:14:48Z
نجح أتالانتا في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2 على تورينو في الدوري الإيطالي
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التعادل السلبي يحسم لقاء خيتافي وألافيس
2020-09-26T15:13:01Z
فشل خيتافي في تحقيق الفوز على ألافيس لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني
La Liga
مانشستر يونايتد يحقق انتصارًا دراميًا على برايتون
2020-09-26T15:10:48Z
جدل تحكيمي
مباراة مثيرة بين مانشستر يونايتد وبرايتون انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2
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