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تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

تغطية أبرز مباريات اليوم، الأحد، 20 سبتمبر

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GER ONLY Kai Havertz Chelsea Liverpool
imago images / PA Images

التعادل السلبي يضع الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

2020-09-20T16:57:01Z

الزعيم قهر كورونا

نجح الهلال في التعادل مع فريق شاهر الإيراني دون أهداف رغم غياب أبرز اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا

تقرير المباراة

الهلال شاهر خودرو دوري أبطال آسيا 2020
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قادش ينتصر بثنائية نظيفة على هويسكا

2020-09-20T16:31:38Z

حقق قادش أول فوز له في الدوري الإسباني وجاء على حساب هويسكا بثنائية نظيفة
huesca cadiz

تابع مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

2020-09-20T15:32:01Z

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جنوى يسحق كروتوني برباعية

2020-09-20T15:27:45Z

انتصر جنوى 4-1 على كروتوني
Destro Pandev - Genoa Crotone - Serie A 2020/21
Getty

تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول

2020-09-20T15:26:43Z

صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي

2020-09-20T15:26:14Z

برايتون يحقق أول انتصار والضحية نيوكاسل

2020-09-20T15:25:03Z

فاز برايتون بثلاثية نظيفة على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
Callum Wilson Tariq Lamptey Newcastle Brighton 2020-21
Getty

نابولي ينتصر على بارما

2020-09-20T15:24:19Z

بثنائية نظيفة، حقق نابولي أول فوز في افتتاح الدوري الإيطالي على بارما
Hirving Lozano Napoli Serie A
Napoli

باريس سان جيرمان يحقق الفوز على نيس

2020-09-20T15:23:24Z

مبابي يعوض غياب نيمار

رغم غياب نيمار، انتصار بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان على نيس في الدوري الفرنسي
Mbappe PSG 2020
Getty

تونتهام يحول هزيمته إلى انتصار أمام ساوثامبتون

2020-09-20T15:21:53Z

تألق سون وكين

انتصر توتنهام بنتيجة 5-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Son Heung-min, Harry Kane, Tottenham, Premier League 2020-21
Getty