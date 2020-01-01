تغطية مباشرة: تابع مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة وقمة يوفنتوس وروما

أتلتيكو مدريد يسحق غرناطة وسواريز يتألق
هدفين لنجم برشلونة السابق
نجح أتلتيكو مدريد في الفوز 6-1 على غرناطة في الدوري الإسباني وسجل سواريز هدفين وصنع آخر
تفاصيل المباراة
مورينيو غاضب من التعادل مع نيوكاسل يونايتد
صبّ مورينيو عضبه من التعادل مع نيوكاسل يونايتد على الاتحاد الإنجليزي
طالع التصريحات
برسبوليس يطيح بالسد القطري من دوري أبطال آسيا
هدف قاتل
استطاع فريق برسبوليس إقصاء السد القطري بالتسجيل في الدقائق الأخيرة والفوز بهدف نظيف
تقرير المباراة
انتصارات لنادي ليفانتي وأتلتيك بيلباو
حقق ليفانتي الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1
كما فاز أتلتيك بيلباو على إيبار بنتيجة 2-1
انتصارا لساسوولو وفيرونا
حقق ساسوولو الفوز على سبيزيا بنتيجة 4-1
كما فاز فيرونا على أودينيزي بهدف نظيف
سقوط مفاجئ لبايرن ميونخ أمام هوفنهايم
نتيجة غير متوقعة
انتصر هوفنهايم بنتيجة 4-1 على بايرن ميونخ في مفاجأة في الدوري الألماني
تقرير المباراة
توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل يونايتد
في مباراة مجنونة، خطف نيوكاسل التعادل من توتنهام في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
بوردو 0-0 نيس
أنجيه 3-2 بريست
ديجون 2-2 مونبيليه
موناكو 3-2 ستراسبورج
نيمس 1-1 لانس
بامفورد يمنح ليدز يونايتد انتصارًا هامًا
نجح باتريك بامفورد في تسجيل هدف فوز ليدز يونايتد على شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي
وحقق مارسيلو بيلسا ثاني انتصاراته في البريميرليج