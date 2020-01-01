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تغطية مباشرة: تابع مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة وقمة يوفنتوس وروما

تغطية مباريات اليوم، الأحد، 27 سبتمبر 2020

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atletico bayern
Getty

أتلتيكو مدريد يسحق غرناطة وسواريز يتألق

2020-09-27T15:59:08Z

هدفين لنجم برشلونة السابق

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز 6-1 على غرناطة في الدوري الإسباني وسجل سواريز هدفين وصنع آخر

تفاصيل المباراة

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

مورينيو غاضب من التعادل مع نيوكاسل يونايتد

2020-09-27T15:49:44Z

صبّ مورينيو عضبه من التعادل مع نيوكاسل يونايتد على الاتحاد الإنجليزي

طالع التصريحات

Jose Mourinho Tottenham 2020-21
Getty

برسبوليس يطيح بالسد القطري من دوري أبطال آسيا

2020-09-27T15:43:51Z

هدف قاتل

استطاع فريق برسبوليس إقصاء السد القطري بالتسجيل في الدقائق الأخيرة والفوز بهدف نظيف

تقرير المباراة

Nam Tae-hee Al sadd
Getty Images

انتصارات لنادي ليفانتي وأتلتيك بيلباو

2020-09-27T15:40:58Z

حقق ليفانتي الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1

كما فاز أتلتيك بيلباو على إيبار بنتيجة 2-1

Eibar vs. Athletic
Getty

انتصارا لساسوولو وفيرونا

2020-09-27T15:37:34Z

حقق ساسوولو الفوز على سبيزيا بنتيجة 4-1

كما فاز فيرونا على أودينيزي بهدف نظيف
 

 

Favilli celebrating Verona Udinese
Getty Images

سقوط مفاجئ لبايرن ميونخ أمام هوفنهايم

2020-09-27T15:33:19Z

نتيجة غير متوقعة

انتصر هوفنهايم بنتيجة 4-1 على بايرن ميونخ في مفاجأة في الدوري الألماني

تقرير المباراة

توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل يونايتد

2020-09-27T15:23:03Z

في مباراة مجنونة، خطف نيوكاسل التعادل من توتنهام في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1

Callum Wilson Newcastle 2020
Getty

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

2020-09-27T15:22:03Z

بوردو 0-0 نيس

أنجيه 3-2 بريست

ديجون 2-2 مونبيليه

موناكو 3-2 ستراسبورج

نيمس 1-1 لانس

Wissam Ben Yedder AS Monaco Strasbourg Ligue 1 27092020
Getty

بامفورد يمنح ليدز يونايتد انتصارًا هامًا

2020-09-27T15:00:42Z

نجح باتريك بامفورد في تسجيل هدف فوز ليدز يونايتد على شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

وحقق مارسيلو بيلسا ثاني انتصاراته في البريميرليج

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