تغطية مباشرة | تابع مباريات أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الأهلي والزمالك

محرز أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد توتنهام
How we're setting-up at Spurs! 💪— Manchester City (@ManCity) November 21, 2020
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Mahrez, Bernardo, Torres, Jesus
SUBS | Steffen, Stones, Sterling, Gundogan, Aguero, Foden, Garcia
⚽️ @haysworldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/BgBfKb0YzA
تعادل شتوتجارت وانتصار باير ليفركوزن ونتائج الدوري الألماني
انتصر باير ليفركوزن بهدفين لهدف على أرمينيا بيليفيلد، بينما تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله أمام أوجسبورج.
شتوتجارت نجى من الهزيمة بالتعادل بنتيجة 3-3 أمام هوفنهايم وولفسبورج فاز بثنائية على شالكه.
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل مع بريمن
تعادل بايرن ميونخ بهدف لمثله أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني
رغم الأمطار .. لاتسيو يتفوق بثنائية على كروتوني
نجح لاتسيو في الفوز بثنائية نظيفة على كروتوني في الدوري الإيطالي
الأهداف جاءت عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 21 ثم خواكين كوريا في الدقيقة 58
الأهلي وأبو قير .. تغطية مباشرة
إلتشي يتعادل مع ليفانتي
مباراة ريال مدريد ضد فياريال مباشر
تشيلسي ينتصر على نيوكاسل يونايتد
رغم الغيابات، نجح تشيلسي في الفوز بثنائية نظيفة على نيوكاسل يونايتد
تقرير المباراة
تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @VillarrealCF! @Liberbank | #HalaMadrid pic.twitter.com/bQRnkByFqA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2020
تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، 21 نوفمبر 2020
جول يصحبكم في جولة لتغطية أبرز المباريات اليوم، السبت، 21 نوفمبر 2020 والتي تضم العديد من اللقاءات البارزة
البداية من تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ثم ريال مدريد وفياريال بعدها توتنهام أمام مانشستر سيتي ولقاء خاص يجمع جوزيه مورينيو ضد غريمه بيب جوارديولا
وفي المساء أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة ومانشستر يونايتد يلعب ضد وست بروميتش بجانب لقاء يوفنتوس وكالياري
ولا ننسى الدوري الألماني ومواجهات لبايرن ميونخ وكذلك بوروسيا دورتموند بجانب كأس مصر
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