تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

كريستال بالاس يعمق جراح ليدز يونايتد
اكتسح فريق كريستال بالاس نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة رقم 13 في المركز السادس بالدوري الإنجليزي بينما استمر ليدز عند النقطة رقم عشرة في المركز الـ 14.
الشباب يتفوق بثلاثية على الفتح
حقق الشباب الفوز اليوم على الفتح بثلاثة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
الفوز صعد بالشباب للمركز الخامس بنفس الرصيد الخاص بالفتح الذي يحتل المركز الربع بسبع نقاط.
كالياري يتفوق على سامبدوريا
العين يكتسح الظفرة
حقق العين الفوز اليوم على نظيره الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.
الفوز رفع رصيد العيد للنقطة الثامنة محققًا الانتصار الثاني له في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.
السد يتفوق على الدحيل في كأس قطر
حقق فريق السد الفوز اليوم على نظيره الدحيل في كأس قطر بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من البطولة..
الفوز جاء بالرغم من طرد عبد الرحمن جمعة من صفوف السد في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.
نقاط فنية من مباراة مانشستر يونايتد
مرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
إيفرتون نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي برنارد، قبل أن يسجل برونو فيرنانديش الهدفين الأول والثاني ويصنع الثالث لزميله إدينسون كافاني، ليقود صانع الألعاب البرتغالي فريقه لانتصار هام خارج ملعبه.
المباراة شهدت واقعة غريبة بمرور طائرة تحمل رسالة تقول إن العالم يعرف أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، الحدث الأبرز والذي يشغل الجميع في الأيام الماضية.
ونستعرض معًا أهم الملاحظات على هذه المواجهة المثيرة من هنا.
برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو
آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس
كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.
وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء.
هاتريك السومة يُنقذ الأهلي من "فخ" العين في مباراة الـ7 أهداف
سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي الهاتريك الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.
اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.
في حضور ترامب .. برونو ينقذ سولشاير ومانشستر على حساب إيفرتون
انتهت قمة الجولة الثامنة للبريميرليج بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد للضيوف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.
ودخل مانشستر القمة في غياب بول بوجبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل أولي جونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد، وبالمقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع بمواطنه برنارد.المزيد من التفاصيل