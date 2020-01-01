تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

اكتسح فريق كريستال بالاس نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة رقم 13 في المركز السادس بالدوري الإنجليزي بينما استمر ليدز عند النقطة رقم عشرة في المركز الـ 14.