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تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

تابع مباريات اليوم، السبت، 7 نوفمبر 2020

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Messi, Manchester united
Goal/Getty

كريستال بالاس يعمق جراح ليدز يونايتد

2020-11-07T16:53:06Z

اكتسح فريق كريستال بالاس نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة رقم 13 في المركز السادس بالدوري الإنجليزي بينما استمر ليدز عند النقطة رقم عشرة في المركز الـ 14.

Andros Townsend Eberechi Eze Crystal Palace vs Leeds Premier League 2020-21
Getty Images

الشباب يتفوق بثلاثية على الفتح

2020-11-07T16:33:39Z

حقق الشباب الفوز اليوم على الفتح بثلاثة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الفوز صعد بالشباب للمركز الخامس بنفس الرصيد الخاص بالفتح الذي يحتل المركز الربع بسبع نقاط.

كالياري يتفوق على سامبدوريا

2020-11-07T16:30:59Z

حقق فريق كالياري الفوز اليوم على نظيره سامبدوريا بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

العين يكتسح الظفرة

2020-11-07T16:28:58Z

حقق العين الفوز اليوم على نظيره الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

الفوز رفع رصيد العيد للنقطة الثامنة محققًا الانتصار الثاني له في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.

السد يتفوق على الدحيل في كأس قطر

2020-11-07T16:19:25Z

حقق فريق السد الفوز اليوم على نظيره الدحيل في كأس قطر بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من البطولة..

الفوز جاء بالرغم من طرد عبد الرحمن جمعة من صفوف السد في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.

تقرير المباراة

السد - الدحيل

نقاط فنية من مباراة مانشستر يونايتد

2020-11-07T15:37:51Z

مرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي برنارد، قبل أن يسجل برونو فيرنانديش الهدفين الأول والثاني ويصنع الثالث لزميله إدينسون كافاني، ليقود صانع الألعاب البرتغالي فريقه لانتصار هام خارج ملعبه.

المباراة شهدت واقعة غريبة بمرور طائرة تحمل رسالة تقول إن العالم يعرف أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، الحدث الأبرز والذي يشغل الجميع في الأيام الماضية.

 

ونستعرض معًا أهم الملاحظات على هذه المواجهة المثيرة من هنا.

Ole Gunnar Solskjaer Manchester United 2020-21
Getty

برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

2020-11-07T15:29:16Z


تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو
 

تابع اللقاء

 

آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس

2020-11-07T15:16:32Z

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.

وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء. 

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Messi Barcelona Betis LaLiga
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هاتريك السومة يُنقذ الأهلي من "فخ" العين في مباراة الـ7 أهداف

2020-11-07T14:40:45Z

سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي  الهاتريك الأول في  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي  هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.

اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.

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عمر السومة الأهلي العين الدوري السعودي 2020-2021
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في حضور ترامب .. برونو ينقذ سولشاير ومانشستر على حساب إيفرتون

2020-11-07T14:34:46Z

انتهت قمة الجولة الثامنة للبريميرليج بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد للضيوف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.

ودخل مانشستر القمة في غياب بول بوجبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل أولي جونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد، وبالمقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع بمواطنه برنارد.

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Everton Manchester United Cavani 07112020
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