49’أنطوان جريزمان سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب التركي وتحولت إلى منتصف الميدان
48’موسى سيسوكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التركي إلى رمية جانبية
سينجيز أوندير يضيف الثاني للمنتخب التركي
بتصويبة من داخل المنطقة
41’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق توكوز في إتجاه المنطلق داخل يمين المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها صاروخية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس
GOOOOOOLLLL CENGİİİİİİİZZZ!!!— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 8, 2019
Dk. 40 Cengiz Ünder
🇹🇷2-0🇫🇷
كان أيهان يفتتح التسجيل للمنتخب التركي
برأسية من داخل المنطقة
31’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن علي إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع القادم من الخلف كان أيهان وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس
Gooooooollllll!!!!!— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 8, 2019
Dk. 30 Kaan Ayhan
🇹🇷1-0 🇫🇷
16’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب فرنسا في منتصف الميدان
4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق قبليز ماتويدي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
انطلاق المباراة الآن
تشكيل منتخب فرنسا
يبدأ المدرب ديديه ديشان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
هوجو لوريس / بنجامين بافارد / رافائيل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس دين / موسى سيسوكو / بليز ماتويدي / بول بوجبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان
Our XI to start in #TURFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sGAwPzJs5q— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 8, 2019
تشكيل منتخب تركيا
يبدأ المدرب ميرسيا بوسيسكو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ميرت جونط / زيكي كيليك / كان أيهان / ميري ديميرال / حسن علي / محمد تيكديمير / دروخان توكوز / عرفان كهفيسي / بوراك يلماز
Milli Takım'ın Fransa maçı ilk 11'i...#TURFRA#KırmızıBeyaz#EURO2020#EuropeanQualifiers pic.twitter.com/dJWiGki82s— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 8, 2019
خاض المنتخب التركي مبارتين حتى الآن في التصفيات أمام مولدوفا وألبانيا، وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد 6 نقاط وبقى في وصافة المجموعة، وكانت آخر مباراة ودية له في التوقف الدولي الأخير أمام منتخب أوزبكستان، حيث استطاع ان يحقق الفوز بهدفين دون رد، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية لخطف صدارة المجموعة.
حقق الديوك الفرنسية فوز على حساب فريق آيسلندا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاحد على ملعب لويس فونتانو، في اللقاء الدولي الودي في اطار الاستعداد لتصفيات يورو 2020، حيث استطاع حامل كأس العالم الأخيرة أن يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، والتي تضم كلًا من تركيا، ألبانيا، آيسلندا، أندورا.