أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق بولونيا نظيره يوفنتوس، على ملعب “ريناتو دالارا” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.