مدونة حية

بولونيا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بولونيا ويوفنتوس، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-02-23T20:57:49Z

على الجانب الأخر يدخل فريق بولونيا الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة خلف إمبولي صاحب المركز السابع عشر 21 نقطة 



2019-02-23T20:57:09Z

يدخل اليوفنتوس المباراة من أجل تعزيز الصدارة حيث انه يمتلك 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، ويسعي لمصالحة جماهيرة بعد خسارته على ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد الأسباني بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2019-02-23T20:56:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق بولونيا نظيره يوفنتوس، على ملعب “ريناتو دالارا” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.