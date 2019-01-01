2019-02-23T20:57:49Z
على الجانب الأخر يدخل فريق بولونيا الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة خلف إمبولي صاحب المركز السابع عشر 21 نقطة
2019-02-23T20:57:09Z
يدخل اليوفنتوس المباراة من أجل تعزيز الصدارة حيث انه يمتلك 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، ويسعي لمصالحة جماهيرة بعد خسارته على ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد الأسباني بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
2019-02-23T20:56:33Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق بولونيا نظيره يوفنتوس، على ملعب “ريناتو دالارا” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.