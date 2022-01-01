برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

9' أووووه هجمة خطيرة لبرشلونة مررها ليفا إلى رافينيا الذي لعبها نحو جافي ثم إلى بيدري والأخير سددها بمهارة لكن نوير يتألق
شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ
5' بافارد يسقط مصابًا بعد تدخل ألونسو
انطلاق المباراة
تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة
وقرر ناجلزمان الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
مانويل نوير
ألفونسو ديفيس - لوكاس هيرنانديز - أوباميانكو - بافارد
سابيتزر - كيميش
موسيالا - مولر - ساني
ساديو ماني
تشكيلة البافاري لمواجهة @fcbarcelona_ara! 📋👊#بايرن_برشلونة #باكماس #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/8n3tfDEVtH— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 13, 2022
تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
ماركوس ألونسو - كريستنسن - أراوخو - كوندي
بيدري - بوسكيتس - جافي
عثمان ديمبيلي - ليفاندوفسكي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمباراة الليلة— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 13, 2022
🔥 #BayernBarça 🔥 pic.twitter.com/yUw4EhyKMw
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبرشلونة على ملعب أليانز أرينا.
برشلونة حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف ليتصدر المجموعة بالتساوي في النقاط مع بايرن ميونخ الذي فاز بثنائية نظيفة أمام إنتر.
أما على المستوى المحلي، فلم يسقط برشلونة سوى في المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي ضد رايو فاييكانو وحقق الفوز في المباريات التالية، أما البافاري فيعيش أزمة محلية بالتعادل في آخر ثلاث مباريات ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين وشتوتجارت.
ويبحث النادي الكتالوني عن أول انتصار له في أليانز أرينا خلال تاريخه بينما يرغب البافاري في ترسيخ العقدة.