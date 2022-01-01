برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تشكيل إشبيلية ضد برشلونة
أما جوليان لوبيتيجي فيبدأ بالشكل الآتي:
4-3-3
ياسين بونو
كريم رقيق - كوندي - دييجو كارلوس - نافاس
جوديل - راكيتيتش - جوردان
أوكامبوس - مارسيال - لاميلا
Our 𝗧𝗘𝗔𝗠 for tonight! ⚔️ #BarçaSevillaFC pic.twitter.com/yyE5IletxI— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 3, 2022
تشكيل برشلونة ضد إشبيلية
يبدأ تشافي هيرنانديز بالتشكيل الآتي:
4-3-3
مارك أندريه تيرشتيجن
جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - داني ألفيش
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
فيران توريس - أوباميانج - عثمان ديمبيلي
Barça XI#BarçaSevilla— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022
💪🟦🟥 pic.twitter.com/i0qIgPTaCI
برشلونة يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة واستطاع الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو برباعية نظيفة قبل التوقف الدولي، وفي حال الانتصار على إشبيلية يقفز من المركز الرابع إلى الثاني.
أما إشبيلية، فلم يحقق أي انتصار في مارس بالدوري الإسباني وتحديدًا بعد الفوز في الديربي على ريال بيتيس، إذ تعادل ضد ريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس وكلك رايو فاييكانو كما خرج من الدوري الأوروبي.
أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية والمقامة على ملعب كامب نو في كتالونيا بالجولة 30 من الدوري الإسباني