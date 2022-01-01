برشلونة ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة

5' محاولة من برشلونة وتسديدة عن طريق عثمان ديمبيلي لكن ارتطمت بالدفاع وخرجت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثنائية نظيفة
40+4' فرصة أخرى خطيرة لبرشلونة ووصلت إلى ديمبيلي الذي مررها عرضية لكيسييه وتسديدة قوية لكن الدفاع يحولها ركنية
44' بيدري يسجل الثالث لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وطرد لمدرب إلتشي بسبب اعتراضه على الحكم
جوووووول ديباي يسجل بصورة عالمية
41' جووووووول تمريرة من بالدي إلى ديباي الذي وضع المدافع في ظهره وسددها قوية ليضع الثاني
جووووووول برشلونة يتقدم
34' جوووووووووووووول ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة من بيدري إلى بالدي الذي لعبها عرضية ارضية والبولندي يلمسها على خط المرمى
24' اووووه محاولة جديدة لبرشلونة وديباي يموه ويسدد قوية لكن الحارس يتصدى
19' أووووه فرصة خطيرة وانفراد لديباي حاول مراوغة الحارس لكن أخفق وتحولت إلى ركنية
15' اووووه بطاقة حمراء مباشرة لقائد إلتشي جونزالو فيردو بعد عرقلة ليفاندوفسكي المنفرد بالمرمى
13' برشلونة الاكثر استحواذًا لكن الفريق لا يتصرف بأفضل شكل ممكن في الثلث الهجومي
انطلاق المباراة
تشكيل إلتشي ضد برشلونة
⚔️ Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ⚔️#ElcheBarça || #MuchoElche pic.twitter.com/4cLNiRcb1O— Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) September 17, 2022
تشكيل برشلونة ضد إلتشي
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
بالدي - جارسيا - أراوخو - كوندي
دي يونج - كيسييه- بيدري
ديباي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي
📋 تشكيلتنا لمباراة هذا المساء— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 10, 2022
⏳ #CadizBarça ⌛ pic.twitter.com/1Hb986lWEX
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين برشلونة وإلتشي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية وقادش بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني
بينما لم يحقق قادش أي انتصار وتعادل مرة وخسر باقي مبارياته في الليجا