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برشلونة ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0x2 إلتشي

محدث
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Gavi Barcelona 2022-23
Getty

2022-09-17T15:23:56.000Z

5' محاولة من برشلونة وتسديدة عن طريق عثمان ديمبيلي لكن ارتطمت بالدفاع وخرجت

بداية الشوط الثاني

2022-09-17T15:23:45.744Z

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثنائية نظيفة

2022-09-17T15:07:20.269Z

2022-09-17T15:06:32.238Z

40+4' فرصة أخرى خطيرة لبرشلونة ووصلت إلى ديمبيلي الذي مررها عرضية لكيسييه وتسديدة قوية لكن الدفاع يحولها ركنية

2022-09-17T15:01:30.900Z

44' بيدري يسجل الثالث لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وطرد لمدرب إلتشي بسبب اعتراضه على الحكم

جوووووول ديباي يسجل بصورة عالمية

2022-09-17T14:57:37.571Z

41' جووووووول تمريرة من بالدي إلى ديباي الذي وضع المدافع في ظهره وسددها قوية ليضع الثاني

جووووووول برشلونة يتقدم

2022-09-17T14:50:08.302Z

34' جوووووووووووووول ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة من بيدري إلى بالدي الذي لعبها عرضية ارضية والبولندي يلمسها على خط المرمى

2022-09-17T14:40:02.952Z

24' اووووه محاولة جديدة لبرشلونة وديباي يموه ويسدد قوية لكن الحارس يتصدى

2022-09-17T14:32:48.000Z

19' أووووه فرصة خطيرة وانفراد لديباي حاول مراوغة الحارس لكن أخفق وتحولت إلى ركنية

2022-09-17T14:31:01.093Z

15' اووووه بطاقة حمراء مباشرة لقائد إلتشي جونزالو فيردو بعد عرقلة ليفاندوفسكي المنفرد بالمرمى

2022-09-17T14:29:06.695Z

13' برشلونة الاكثر استحواذًا لكن الفريق لا يتصرف بأفضل شكل ممكن في الثلث الهجومي

انطلاق المباراة

2022-09-17T14:15:16.000Z

تشكيل برشلونة ضد إلتشي

2022-09-17T14:03:24.000Z

قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تيرشتيجن
بالدي - جارسيا - أراوخو - كوندي
دي يونج - كيسييه- بيدري
ديباي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

2022-09-17T13:58:30.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين برشلونة وإلتشي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية وقادش بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني

بينما لم يحقق قادش أي انتصار وتعادل مرة وخسر باقي مبارياته في الليجا