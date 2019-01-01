إحصائيات الكلاسيكو من جول
القائد 👍©️
راموس سيلعب الليلة الكلاسيكو رقم 40 له في مختلف البطولات 🌟— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
🔝 أكثر من لعب كلاسيكو:
1️⃣ مانويل سانشيز - 43 مباراة
2️⃣ خينتو، تشافي - 42 مباراة
4️⃣ سيرجيو راموس - 39 مباراة
5️⃣ إنييستا، ميسي - 38 مباراة pic.twitter.com/ahqfyvNneb
المتعة والإثارة بعد قليل
📍كامب نو
📍كامب نو— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
هذا الملعب سيدب بالحياة.. المنافسة.. المتعة والإثارة بعد قليل ✨ pic.twitter.com/uaELjBAzej
إحصائيات جول
فينيسيوس جونيور هو أكثر لاعب ساهم في أهداف في كأس الملك خلال هذه النسخة.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
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شاهد إحماء لاعبي ريال مدريد قبل إنطلاقة المباراة
👋😎@SergioRamos#RMClasico | #HalaMadrid pic.twitter.com/MOa54ShSp2— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) ٦ فبراير ٢٠١٩
طالع التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / سيرجي راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / ماركوس يورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة
🔢 Nuestro once inicial frente al Barcelona. #RMClasico | #RMCopa pic.twitter.com/0mPE6TcOuy— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / ثيبوه كورتوا / ناتشو / جاريث بيل / كاسيميرو / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس
طالع التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / لينجليت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثر / فيليبي كوتينيو / مالكوم / لويس سواريز
🔵🔴 Barça XI#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/rPUXJWdfOL— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / إيناكي بينا / ليونيل ميسي / موريلو / بواتينج / سيرجي روبيرتو / كارليس ألينيا / أرتورو فيدال