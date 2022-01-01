ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول
2022-08-15T18:08:50.000Z
وسوف يعتمد باتريك فييرا على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
Our starting XI to take on Liverpool tonight ❤️💙#CPFC | #LIVCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2022
تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس
2022-08-15T18:02:01.000Z
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- فيليبس - أندرو روبرتسون
فابينيو- ميلنر - إليوت
محمد صلاح- داروين نونيز - لويس دياز
Our line-up to face @CPFC tonight at Anfield 👊— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2022
Firmino (precaution) and Matip (muscle strain) miss out. #LIVCRY
2022-08-15T17:45:58.000Z
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد