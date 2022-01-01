ليفربول ضد فولهام: مباشر لحظة بلحظة

90' الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع
85' ليفربول يحاول خطف هدف الفوز وفولهام يعتمد على المرتدات
جوووووووول محمد صلاح يتعادل لصالح ليفربول
81' جووووول عرضية حاول الدفاع إخراجها لكن وصلت إلى نونيز الذي فشل في استلام الكرة لتصل إلى صلاح الذي يضعها في الشباك
جوووووووول ميتروفيتش يعيد فولهام للمقدمة
72' جووووووول ميتروفيتش يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء
70' أووووووووه ميتروفيتش يسقط بعد عرقلة فان دايك والحكم يحتسب ركلة جزاء في أول مرتدة لفولهام بعد التعادل
69' الطوفان الأحمر قااااااادم .. عرضية من ميلنر على رأس نونيز مهدها لدياز الذي يسدد في المرمى ولكن الدفاع يحولها ركنية
67' نونيز كاد أن يقلب الطاولة بعد أن لعب الكرة في المرمى لكن الدفاع أنقذها من على الخط
جووووووول نونيز يعادل النتيجة
64' جووووول ليفربول يتعادل بعد عرضية من صلاح ونونيز يلعبها بالكعب وهذه المرة تسكن الشباك
62' مرة أخرى يا نونيز !! عرضية نموذجية من صلاح وداروين يسدد بالكعب في الحارس
60' ماذا أضاعت يا نونيز 😱 خطأ دفاعي من فولهام وتصل إلى صلاح ثم إلى نونيز لكن الأخير يلعبها بسهولة في قدم المدافع
57' أووووووه فولهام كاد أن يفعلها ويسجل الثاني وتسديدة قوية من كيبانو لكن تصطدم بالقائم
55' السيطرة من ليفربول لكن مرتدات فولهام تشكل خطورة
إصابة تياجو ألكانتارا
50' تغيير اضطراري بإصابة تياجو ألكانتارا، كما يشارك نونيز بدلًا من فيرمينو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتفوق فولهام بهدف نظيف سجله ميتروفيتش
⚽️🔥 هدف: فولهام 1 ليفربول 0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2022
الصربي ألكساندر ميتروفيتش يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم في شباك ليفربول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #فولهام_ليفربول#PremierLeague pic.twitter.com/PDN4AHmbAE
45+1' محاولة جديدة من ليفربول وعرضية على رأس دياز لكن يضعها سهلة في يد الحارس
39' الطوفان الليفربولي يتواصل وتياجو يمرر إلى دياز الذي يسدد قوية في المرمى لكن تصطدم بالقائم
37' أووووه ليفربول يبحث عن التعادل السريع وكرة تصل إلى روبرتسون الذي فضل التمرير العرضي من لمسة واحدة لكن أقوى من اللازم يفشل دياز في الوصول إليها
جووووووووول ميتروفيتش يتقدم لليفربول
33' جووووووول فولهام يتقدم بعد عرضية نموذجية على رأس ميتروفيتش الذي يهز بها شباك أليسون
29' أوووووه بيريرا يباغت أليسون ويلعب الركنية في المرمى مباشرة لكن تهز الشباك من الخارج
27' ليفربول يتولى زمام الأمور الآن
23' أووووه فرص فولهام الخطيرة مستمرة وتسديدة قوية من بيريرا اصدمت بالدفاع وتحولت ركنية
20' السيطرة والخطورة لأصحاب الأرض وليفربول يبحث عن التسجيل من المرتدات
15' أوووووووووه أول خطورة من جانب ليفربول وانفراد لروبرتسون يتصدى له الحارس وتعود لدياز الذي يضعها في الشباك لكن الهدف ملغي بداعي التسلل
10' الخطورة من أصحاب الأرض وغياب تام لهجوم ليفربول
1' أووووه أول فرصة لفولهام عن طريق ميتروفيتش وتمر بجوار المرمى
انطلاق المباراة
تشكيل فولهام ضد ليفربول
وسوف يعتمد ماركو سيلفا على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
روداك
تيتي، توسين، ريام، روبنسون
بالينيا، ريد
أندرياس، كيبانو، دي كوردوفا ريد.
متروفيتش
Your first Fulham of 2022/23! 👊#FULLIV pic.twitter.com/ZEyrqLHRog— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 6, 2022
تشكيل ليفربول ضد فولهام
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز
بقيادة صلاح للهجوم وعودة أليسون للفريق 🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 6, 2022
إليكم تشكيل الريدز الأساسي لبداية @PLinArabic 🔴#فولهام_ليفربول pic.twitter.com/CYeKBiIYyA
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وفولهام على ملعب كرافن كوتيج