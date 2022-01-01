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ليفربول ضد بورنموث: مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على ملعب أنفيلد

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Mohamed Salah Liverpool Crystal Palace 2022-23
Getty Images

تشكيل بورنموث ضد ليفربول

2022-08-27T13:08:50.000Z

وسوف يعتمد سكوت باركر على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-2-1

ترافيرس
ميفام-سينسي - ليرما
كوك - كريستي- سميث- زيمورا
تافيرنير- أنتوني
موري

2022-08-27T13:06:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.

ليفربول يعاني مع انطلاق الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق الانتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل مع فولهام وكريستال بالاس والخسارة من مانشستر يونايتد.

أما بورنموث فقد حقق الفوز على أستون فيلا قبل السقوط أمام مانشستر سيتي ثم آرسنال.