ليفربول ضد بورنموث: مباشر لحظة بلحظة

تشكيل بورنموث ضد ليفربول
2022-08-27T13:08:50.000Z
وسوف يعتمد سكوت باركر على العناصر الآتية:
الخطة 3-4-2-1
ترافيرس
ميفام-سينسي - ليرما
كوك - كريستي- سميث- زيمورا
تافيرنير- أنتوني
موري
📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 27, 2022
🔺 Christie and Anthony start
🔺 Solanke back in squad
🔺 Smith wears the armband
Our team for #LIVBOU 📋 pic.twitter.com/Eq3b4Pj2YV
2022-08-27T13:06:58.000Z
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.
ليفربول يعاني مع انطلاق الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق الانتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل مع فولهام وكريستال بالاس والخسارة من مانشستر يونايتد.
أما بورنموث فقد حقق الفوز على أستون فيلا قبل السقوط أمام مانشستر سيتي ثم آرسنال.