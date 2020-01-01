بث مباشر | عودة الدوري السعودي ومباراة الاتحاد واللقاء الأغلى في كرة القدم

مشاركة فهد المولد بعد غياب طويل
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:#الاتحاد_ابها— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 4, 2020
59’
خروج: عبدالرحمن العبود
دخول: فهد المولد #عيدنا_عيدين pic.twitter.com/2aPJph6PPd
تاهرات يتعادل لصالح أبها
د49' هدف لأبها! ⚽#مهدي_تهرات يسجل التعادل#أبها 1 : 1 #الاتحاد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#ابها_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wztaKe7r5n
أحمد الزين يضيف الثاني للرائد
د45+2' هدف للرائد! ⚽#أحمد_الزين يضيف الثاني#الرائد 2 : 0 #ضمك— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الرائد_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/2dYymgiFYj
تقنية الفيديو تنقذ الاتحاد
الرائد يتقدم على ضمك
د8' هدف للرائد! ⚽#ماوكو يفتتح التسجيل#الرائد 1 : 0 #ضمك— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الرائد_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/hawEyJHRxB
الاتحاد يتقدم على أبها
سجل رومارينيو هدف التقدم لصالح الاتحاد في الدقيقة 20
د20' هدف للاتحاد! ⚽#رومارينيو يفتتح التسجيل#أبها 0 : 1 #الاتحاد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#ابها_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/2l2zoUSqsQ
الفتح يتقدم على الفيحاء
د16' هدف للفتح! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#مروان_سعدان يفتتح التسجيل
#الفتح 1 : 0 #الفيحاء
#الفتح_الفيحاء
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/NkcyeHSN98
ممر شرفي للأطباء بسبب جهودهم في مكافحة كورونا
لحظة إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن.. بمشاركة الحكام ولاعبي #أبها و #الاتحاد.#ابها_الاتحاد#عيدنا_عيدين#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/ZGRi1ghip7— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
شاهد مباراة الاتحاد وأبها
تشكيل الاتحاد أمام أبها
كاريلي يهاجم أبها بالبرازيلي رومارينيو ومن خلفه البدري والعبود. #الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز على حساب أبها. 👇 pic.twitter.com/VD49WC9m9P— موقع جول السعودي (@GoalSA) August 4, 2020