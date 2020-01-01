بث مباشر | عودة الدوري السعودي ومباراة الاتحاد واللقاء الأغلى في كرة القدم

في الدقيقة 29 الحكم استشار حكام الفار دون مشاهدة الفيديو، بعد اعتراض لاعبي أبها لعرقلة برونو أوفيني، للاعب أبها فراس شواط، الذي كان على وشك الانفراد التام بالمرمى، لكنه أشار بعدها باستمرارية اللعب