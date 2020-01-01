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بث مباشر | عودة الدوري السعودي ومباراة الاتحاد واللقاء الأغلى في كرة القدم

تابع أحداث اليوم الكروي في 4 أغسطس

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كورونا الدوري السعودي

تاهرات يتعادل لصالح أبها

2020-08-04T17:25:31Z

حكم الراية رفع تسلل وألغى هدف التعادل لأبها، بداعي التسلل، حكم الساحة استشار حكم الفيديو واحتسبها هدف صحيح

تقنية الفيديو تنقذ الاتحاد

2020-08-04T16:47:08Z

في الدقيقة 29 الحكم  استشار حكام الفار دون مشاهدة الفيديو، بعد اعتراض لاعبي أبها لعرقلة برونو أوفيني، للاعب أبها فراس شواط، الذي كان على وشك الانفراد التام بالمرمى، لكنه أشار بعدها باستمرارية اللعب

الفتح يتقدم على الفيحاء

2020-08-04T16:21:43Z

مروان سعدان يسجل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 16 لصالح الفتح أمام الفيحاء

شاهد مباراة الاتحاد وأبها

2020-08-04T16:00:40Z

تابع المباراة

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تشكيل الاتحاد أمام أبها

2020-08-04T15:34:47Z