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بث مباشر | تابع مباريات اليوم مانشستر سيتي، ميلان، وآرسنال

تقرير محدث بأجواء مباريات اليوم

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Manchester city Arsenal Milan
GettyImage

انتهاء الشوط الأول

2020-07-21T17:54:41Z

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وواتفورد بنتيجة 2-0 لكتيبة بيب جوارديولا

سترلينج يصل إلى أفضل مواسمه التهديفية

2020-07-21T17:49:40Z

بعد تسجيله 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري أصبح هذا أفضل سجل تهديفي لسترلينج في مسيرته بالبطولة

سترلينج يهدر ركلة جزاء ويسجل الثاني

2020-07-21T17:45:03Z

تحصل سترلينج على ركلة جزاء في الدقيقة 38 لكنه اهدرها وعادت من الحارس ليحولها في الشباك
Raheem Sterling Manchester City vs Liverpool Premier League 2019-20
Getty Images

الهدف الأول لمانشستر سيتي

2020-07-21T17:26:47Z

الدقيقة 31 شهدت تسجيل رحيم سترلينج الهدف الأول من عرضية ووكر

انطلاق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

2020-07-21T17:00:23Z

انطلقت المباراة

محرز على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام واتفورد

2020-07-21T16:15:33Z

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

ويغيب رياض محرز عن التشكيل الأساسي ليعود إلى مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

إيدرسون

ووكر، جارسيا، لابورت، كانسيلو

رودري، دي بروينه، فيل فودين

سترلينج، جيسوس، بيرناردو سيلفا

 