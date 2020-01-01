بث مباشر | تابع مباريات اليوم مانشستر سيتي، ميلان، وآرسنال

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

ويغيب رياض محرز عن التشكيل الأساسي ليعود إلى مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

إيدرسون

ووكر، جارسيا، لابورت، كانسيلو

رودري، دي بروينه، فيل فودين

سترلينج، جيسوس، بيرناردو سيلفا