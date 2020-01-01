بث مباشر | تابع مباريات اليوم مانشستر سيتي، ميلان، وآرسنال

انتهاء الشوط الأول
2020-07-21T17:54:41Z
انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وواتفورد بنتيجة 2-0 لكتيبة بيب جوارديولا
سترلينج يصل إلى أفضل مواسمه التهديفية
2020-07-21T17:49:40Z
بعد تسجيله 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري أصبح هذا أفضل سجل تهديفي لسترلينج في مسيرته بالبطولة
19 - @sterling7 has now scored 19 @premierleague goals this season, his outright best return in the competition in a single campaign. Heights. #WATMCI pic.twitter.com/jzUjAQqfIj— OptaJoe (@OptaJoe) July 21, 2020
سترلينج يهدر ركلة جزاء ويسجل الثاني
2020-07-21T17:45:03Z
تحصل سترلينج على ركلة جزاء في الدقيقة 38 لكنه اهدرها وعادت من الحارس ليحولها في الشباك
Getty Images
الهدف الأول لمانشستر سيتي
2020-07-21T17:26:47Z
الدقيقة 31 شهدت تسجيل رحيم سترلينج الهدف الأول من عرضية ووكر
انطلاق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
2020-07-21T17:00:23Z
انطلقت المباراة
محرز على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام واتفورد
2020-07-21T16:15:33Z
أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي
ويغيب رياض محرز عن التشكيل الأساسي ليعود إلى مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالآتي:
إيدرسون
ووكر، جارسيا، لابورت، كانسيلو
رودري، دي بروينه، فيل فودين
سترلينج، جيسوس، بيرناردو سيلفا
📋 تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2020
جارسيا يبدأ في الدفاع وهجوم قوي كالمعتاد pic.twitter.com/TCJ9y6X6Ll