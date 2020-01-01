بث مباشر: تابع مباريات الدوري السعودي اليوم 20 أغسطس 2020

بث مباشر: الفيحاء ضد ضمك
2020-08-20T16:02:13Z
شاهد مباراة الفيحاء أمام ضمك في الدوري السعودي
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيحاء_ضمك (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/IG61Xojbqz— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
بث مباشر: العدالة ضد الوحدة
2020-08-20T15:46:56Z
🔗 — بث مباشر لمباراة #العدالة_الوحدة (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/UwCvq4YIC0— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
بث مباشر: التعاون ضد النصر
2020-08-20T15:40:57Z
تغطية شاملة
يمكن متابعة تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #التعاون_النصر (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/9XSf08O0cE— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020