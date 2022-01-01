مدونة حية

باريس ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

تفاصيل مواجهة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Vlahovic Messi UEFA Champions League PSG Juventus
Pressbox/Getty

تشكيل يوفنتوس ضد باريس

2022-09-06T18:05:15.347Z

وسوف يعتمد أليجري على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

بيرين.
دانيلو ، بونوتشي ، بريمر، كوادرادو.
باريديس، رابيو، ميرتي.
ميليك، فلاهوفيتش، كوستيتش.

تشكيل باريس ضد يوفنتوس

2022-09-06T18:03:31.000Z

قرر جاليتييه الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 3-4-3

دوناروما
راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي
نونو مينديش - فيراتي، فيتينها، أشرف حكيمي
ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

2022-09-06T18:00:12.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومواجهة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس على ملعب حديقة الأمراء,

باريس سان جيرمان يهدف إلى تحقيق البطولة التي لم يفز بها ولا مرة في تاريخه ويحاول الخروج من دور المجموعات متصدرًا لتجنب مواجهة فريق معقد في دور الـ16.

بينما يوفنتوس يحاول إعادة أمجاد الماضي والعودة للمنافسة بقوة في أوروبا خاصة بعد تراجع الأداء والخروج المبكر المتواصل في السنوات الأخيرة.