باريس ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومواجهة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس على ملعب حديقة الأمراء,

باريس سان جيرمان يهدف إلى تحقيق البطولة التي لم يفز بها ولا مرة في تاريخه ويحاول الخروج من دور المجموعات متصدرًا لتجنب مواجهة فريق معقد في دور الـ16.

بينما يوفنتوس يحاول إعادة أمجاد الماضي والعودة للمنافسة بقوة في أوروبا خاصة بعد تراجع الأداء والخروج المبكر المتواصل في السنوات الأخيرة.