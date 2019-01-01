2019-08-23T23:17:22Z
على الجانب الأخر، قدم بارما موسمًا للنسيان حيث انهي الدوري فى المركز الـ14 برصيد 41 نقطة خلف سبال صاحب المركز الـ13 برصيد 42، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الفريق 17 هزيمة فى هذا الموسم، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.
2019-08-23T23:17:11Z
خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.
2019-08-23T23:16:56Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...... يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على بارما في ملعب إينو تارديني، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2018-19.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.