أوضحت "موندو" أن ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، سيغادر الفريق والدوري الإسباني على الأرجح الصيف المقبل.
وقالت الجريدة إن المهاجم يملك اهتماماً بخدماته في الدوري الإيطالي من الثلاثي لاتسيو، أتالانتا، وتورينو.
أوضحت "موندو" أن ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، سيغادر الفريق والدوري الإسباني على الأرجح الصيف المقبل.
وقالت الجريدة إن المهاجم يملك اهتماماً بخدماته في الدوري الإيطالي من الثلاثي لاتسيو، أتالانتا، وتورينو.
ذكرت "90min" أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل في ضم هاري كين من صفوف توتنهام الصيف المقبل لدعم خطه الأمامي.
وفي سياق متصل، أكدت "talk sport" أن سبيرز يحاول إقناع قائده بالبقاء عبر ضم جيمس وورد بروز، زميله في المنتخب وقائد ساوثامبتون.
ذكر "90min" أن توتنهام يستهدف إيميليانو مارتينيز، حارس آرسنال السابق وأستون فيلا الحالي.
الأرجنتيني مرشح ليكون خليفة للمصاب هوجو لوريس في ظل بحث سبيرز عن حامي للعرين جديد.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن لياندرو باريديس لن يستمر في صفوف يوفنتوس الصيف المقبل وسيعود لصفوف ناديه الأصلي باريس سان جيرمان.
ويلعب متوسط الميدان الأرجنتيني في إيطاليا بنظام الإعارة، ولكن تراجع المستوى والإصابات أثر على مشاركاته مع البيانكونيري.
قالت "آس" إن أتلتيكو مدريد حدد مدافع بيلباو إنيجو مارتينيز كهدف لدعم خطه الخلفي الصيف المقبل.
وينتهي عقد مارتينيز مع ناديه الباسكي في يونيو المقبل، ولا يوجد توجه من طرفه للتوقيع على عقد جديد.
قالت "i news" إن مانشستر يونايتد حدد نجم ومهاجم روما تامي إبراهام ليكون رأس حربة الموسم المقبل.
وتحدثت تقارير أن المهاجم الإنجليزي لا يمانع الرحيل عن إيطاليا والعودة لإنجلترا حيث يملك عدة أندية مهتمة.
ذكرت "لاجازيتا" أن اتصالات هاكان تشالهان أوغلو بصديقه فرانك كيسييه تلعب دوراً كبيراً في إقناع الإيفواري بالانضمام لإنتر.
وأكد التقرير أن متوسط ميدان برشلونة يشعر بالفعل أنه لاعب في صفوف إنتر، وأن الأخير سيعرض استعارته من البلوجرانا.