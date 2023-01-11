نفى النجم الفرنسي تييري هنري التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول اتصاله بالاتحاد البلجيكي للحصول على منصب مدرب المنتخب بعد رحيل روبيرتو مارتينيز.

وقال هنري لشبكة "سكاي سبورتس":"أود أن أوضح تمامًا أنه على عكس التقارير المكتوبة، أنني لم أتصل أبدًا بالاتحاد البلجيكي لعرض خدماتي كمدرب جديد للفريق الأول".