أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته وقرار باريسي جديد

بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" فنادي مانشستر يونايتد قد جعل من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أولويته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يهتم فيه مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وتشيلسي باللاعب أيضًا.