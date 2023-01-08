ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع بيرنلي لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع مهاجمه المُعار إلى بشكتاش فوت فيخورست.

الدولي الهولندي الذي دخل في اشتباك مع ليونيل ميسي عقب لقاء بلاده مع الأرجنتين في المونديال الأخير ظهر وكأنه يودع جماهير ناديه التركي عقب لقاء الأحد بالدوري.