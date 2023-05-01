ناقشت "لاجازيتا" مصير روميلو لوكاكو وإذا كان سيستمر في الإعارة لموسم جديد العام المقبل مع إنتر من صفوف تشيلسي.

وقال التقرير إن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو المرتقب في تشيلسي كمدرب جديد سيكون هو الفيصل في مستقبل البلجيكي، بالإضافة لقابلية اللاعب لتخفيض راتبه إذا أراد الاستمرار في إيطاليا.