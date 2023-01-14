ذكرت "ديلي ميل" أن أليكس تشامبرلين يضع في الاعتبار مغادرة ليفربول في انتقالات يناير الجارية بحثاً عن فريق جديد.
وأكد التقرير عدم نية ليفربول مد عقد اللاعب المنتهي بنهاية الموسم، وأن الأخير قد يفضل الرحيل الآن بحثاً عن عرض أفضل.
ذكرت "ديلي ميل" أن أليكس تشامبرلين يضع في الاعتبار مغادرة ليفربول في انتقالات يناير الجارية بحثاً عن فريق جديد.
وأكد التقرير عدم نية ليفربول مد عقد اللاعب المنتهي بنهاية الموسم، وأن الأخير قد يفضل الرحيل الآن بحثاً عن عرض أفضل.
قال "Ben Jacobs" إن مصادر مقربة من ميخايلو مودريك أخبرته بأن اللاعب يريد حسم صفقة انتقاله لآرسنال من أجل المشاركة ضد مانشستر يونايتد.
وقالت "ديلي ميل" إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفع عرضه لقرابة 100 مليون يورو، المبلغ الذي يطلبه شاختار لحسم الصفقة.
أكدت عدة مصادر اقتراب نوتنجهام من الإعلان رسمياً عن ضم نجم بالميراس دانيليو في الساعات المقبلة.
وستنضم الموهبة البرازيلية لصفوف الفريق الإنجليزي بعد أن دفع الأخير 20 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
أكد أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، في المؤتمر الصحفي الجمعة أن ناديه قرر عدم مد عقد لوكاس مورا.
وسيرحل الجناح البرازيلي نهاية الموسم مع انتهاء عقده، القرار الذي أوضح كونتي عدم رضاه عنه.
ذكرت "سكاي" أن إنتر قد توصل لاتفاق مع مهاجمه إدين دجيكو من أجل تجديد عقده المنتهي نهاية الموسم.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد، ولكن قال التقرير إن البوسني سيتم تخفيض راتبه عن الستة ملايين يورو التي يتقاضاها حالياً.
ذكرت "الرياضية" أن النجم عبد الرزاق حمد الله أصبح قريباً من تجديد عقده مع الاتحاد.
وبحسب التقرير، سيوقع المهاجم المغربي على عقد جديد مع النمور لثلاث سنوات مقبلة.