رفع آرسنال عرضه لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون إلى قرابة 85 مليون يورو، ولكن الأخير رفض.
وقال "فابريزيو رومانو" الذي نقل التفاصيل إن المدفعجية قد يتقدمون بعرض جديد في الساعات المقبلة سيجعل اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.
رفع آرسنال عرضه لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون إلى قرابة 85 مليون يورو، ولكن الأخير رفض.
وقال "فابريزيو رومانو" الذي نقل التفاصيل إن المدفعجية قد يتقدمون بعرض جديد في الساعات المقبلة سيجعل اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.
عقب التعادل السلبي مع ريال سوسييداد، أوضح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي موقف ناديه من انتقالات يناير.
وأكد الإيطالي للإعلام أن ناديه لن يتحرك لضم أو بيع لاعبين في الأيام والساعات المقبلة رغم المطالبات من الجماهير بالعكس.
قالت "ليكيب" إن ميلان شكرينيار يضغط على إنتر وباريس سان جيرمان من أجل الرحيل مباشرة لصفوف الأخير.
وعرض بي إس جي 10 مليون يورو لضم اللاعب، ولكن إنتر يطلب 10 ملايين من أجل رحيله في يناير.
كشفت تياجو بينتو، المدير الرياضي لروما، على هامش لقاء ناديه ضد نابولي تفاصيل موقف نيكولو زانيولو الحالي.
وقال بينتو إن روما وافق على عرض بورنموث لضم اللاعب، ولكن الأخير قام برفض الانتقال لصفوف النادي الإنجليزي.
أكدت "ديلي ميل" التقارير المنتشرة بخصوص خروج بريان خيل من صفوف توتنهام نحو إشبيلية.
الجناح الإسباني سيرحل بصيغة الإعارة الجافة لمدة ستة شهور نحو الفريق الإسباني بحسب التقارير.
أصبح عبد الحميد صابيري على أعتاب أن يصبح لاعباً في صفوف فيورنتينا بحسب "كورييري".
وسينتقل الدولي المغربي بعد رفع الفيولا عرضه لضم اللاعب إلى أربعة مليون يورو في انتقالات يناير.