مباشرأخبار الانتقالات | فريق صابيري الجديد وأنشيلوتي يوضح موقف مدريد من الميركاتو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Sabiri SampdoriaGetty
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    آرسنال يواصل المحاولة مع كايسيدو

    رفع آرسنال عرضه لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون إلى قرابة 85 مليون يورو، ولكن الأخير رفض.

    وقال "فابريزيو رومانو" الذي نقل التفاصيل إن المدفعجية قد يتقدمون بعرض جديد في الساعات المقبلة سيجعل اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

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    أنشيلوتي يعلن انتهاء ميركاتو مدريد

    عقب التعادل السلبي مع ريال سوسييداد، أوضح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي موقف ناديه من انتقالات يناير.

    وأكد الإيطالي للإعلام أن ناديه لن يتحرك لضم أو بيع لاعبين في الأيام والساعات المقبلة رغم المطالبات من الجماهير بالعكس.

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    شكرينيار يضغط للرحيل عن إنتر مباشرة

    قالت "ليكيب" إن ميلان شكرينيار يضغط على إنتر وباريس سان جيرمان من أجل الرحيل مباشرة لصفوف الأخير.

    وعرض بي إس جي 10 مليون يورو لضم اللاعب، ولكن إنتر يطلب 10 ملايين من أجل رحيله في يناير.

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    المدير الرياضي لروما يوضح موقف زانيولو

    كشفت تياجو بينتو، المدير الرياضي لروما، على هامش لقاء ناديه ضد نابولي تفاصيل موقف نيكولو زانيولو الحالي.

    وقال بينتو إن روما وافق على عرض بورنموث لضم اللاعب، ولكن الأخير قام برفض الانتقال لصفوف النادي الإنجليزي.

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    بريان خيل إلى إشبيلية

    أكدت "ديلي ميل" التقارير المنتشرة بخصوص خروج بريان خيل من صفوف توتنهام نحو إشبيلية.

    الجناح الإسباني سيرحل بصيغة الإعارة الجافة لمدة ستة شهور نحو الفريق الإسباني بحسب التقارير.

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    صابيري يقترب من فيورنتينا

    أصبح عبد الحميد صابيري على أعتاب أن يصبح لاعباً في صفوف فيورنتينا بحسب "كورييري".

    وسينتقل الدولي المغربي بعد رفع الفيولا عرضه لضم اللاعب إلى أربعة مليون يورو في انتقالات يناير.