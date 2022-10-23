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مباشرأخبار الانتقالات | عودة لونجليه إلى برشلونة وتجدد شائعات رونالدو لتشيلسي
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نابولي يؤمن خفيتشا
ذكر "نيكولو شيرا" بأن نابولي يعمل من أجل تأمين موقفه مع نجمه الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا.
وسيعرض نابولي رفع راتب اللاعب بدلاً من الحالي البالغ 1.1 مليون يورو بعقد حتى 2027.
وقالت "صن" مؤخراً إن مانشستر سيتي هو أحدث المهتمين بخدمات اللاعب المتألق بقوة الموسم الجاري.
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بوتر يرفض الرد على شائعات رونالدو
رفض مدرب تشيلسي جراهام بوتر التعليق على عودة شائعات انتقال لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى ناديه.
وقال المدرب عقب لقاء الفريقين للإعلام: "لا أتحدث أبداً عن لاعبي الفرق المنافسة الذين لا يلعبون مع تشيلسي".
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لونجليه: توتنهام لا يملك بنداً بضمي
أوضح كليمون لونجليه، مدافع برشلونة المُعار إلى توتنهام، بأن ناديه الحالي لا يملك بنداً يمنحه حق ضمه نهائياً.
وقال الفرنسي مع "تايمز" إن الوقت مبكر لمناقشة مستقبله، ولكن في حال استمر في تقديم عروض طيبة قد يتغير الوضع.
ولعب لونجليه 7 مباريات مع سبيرز ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.