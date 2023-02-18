مباشرأخبار الانتقالات | صفقة برازيلية في الطريق إلى برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Vitor Roque Brazil U20 2023Getty
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    يوفنتوس يقرر مصير زكريا

    قال "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس ليس عازماً على إعادة دينيس زكريا لصفوفه مجدداً عقب نهاية الموسم الجاري.

    الدولي السويسري يلعب حالياً في صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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    ليدز يبقى على مدربه المؤقت

    في تغير بموقفه، قال موقع "90min" إن ليدز قد أخبر مدربه المؤقت مايكل سكوبالا بأنه قد يستمر في القيادة الفنية حتى نهاية الموسم.

    وذكرت تقارير مؤخراً أن ليدز في مفاوضات مع عدة مدربين مثل مارسيلو جاياردو وألفريد شرودر من أجل خلافة جيسي مارش.

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    أتلتيكو يحدد سعر فيليكس لتشيلسي

    أوضحت "ستاندارد" أن أتلتيكو مدريد حدد مبلغاً في حدود 100 مليون يورو لبيع جواو فيليكس نهائياً إلى تشيلسي.

    ويلعب الدولي البرتغالي مع البلوز بصيغة الإعارة الجافة منذ يناير الماضي، وحتى يونيو المقبل بحسب الاتفاق بين الناديين.

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    مانشستر سيتي يدخل سباق رايس

    ذكر موقع "90min" أن مانشستر سيتي قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ديكلان رايس.

    قائد وست هام الذي تقدر قيمته في حدود 150 مليون يورو بحسب التقارير يجذب انتباه عدة أندية مثل يونايتد وتشيلسي وآرسنال بحسب آخر التقارير.

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    مانشستر سيتي يتابع ديماركو

    ذكرت "كورييري" أن مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مهتمان بخدمات ظهير إنتر الأيسر فيديريكو ديماركو.

    وأوضح التقرير أن في حال وصول عرض في حدود 40 مليون يورو قد يوافق إنتر على بيع اللاعب الدولي الإيطالي.

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    فيتور روكي قريب من برشلونة

    أفادت "موندو" بأن برشلونة أصبح أقرب الأندية المهتمة بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي من أتلتيكو بارانينسي.

    وقال التقرير إن وكيل اللاعب أخبر النادي الكتالوني بأنه سيكون هناك تسهيل في عملية دفع قيمة الصفقة التي سيناقشها الطرفان في اجتماع سيعقد في البرازيل بالأيام المقبلة.