قال "فوتبول إنسايدر" إن نيوكاسل يتابع موقف مدافع آرسنال كيران تيرني تمهيداً للتحرك لضمه في الصيف المقبل.
ويعاني الظهير الأيسر من قلة المشاركات مع فريق ميكيل أرتيتا بسبب الإصابات والاعتماد بشكل أكبر على أوليكساندر زينتشينكو.
قال "فوتبول إنسايدر" إن نيوكاسل يتابع موقف مدافع آرسنال كيران تيرني تمهيداً للتحرك لضمه في الصيف المقبل.
ويعاني الظهير الأيسر من قلة المشاركات مع فريق ميكيل أرتيتا بسبب الإصابات والاعتماد بشكل أكبر على أوليكساندر زينتشينكو.
أوضحت "إكسبريس" أن تحركات ليفربول في ميركاتو الصيف المقبل مرتبطة بتأهله من عدمه لدوري أبطال أوروبا.
وذكر التقرير أن اهتمام الريدز بجود بيلينجهام من دورتموند وميسون ماونت من تشيلسي سيصبح أقوى في حال تأمين العبور للبطولة القارية الأهم.
ذكرت "ميرور" أن تشيلسي سيجدد الثقة في مدربه جراهام بوتر رغم توالي النتائج السلبية في الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي والأوروبي.
وقال التقرير إن مالك البلوز تود بولي يثق في إمكانيات بوتر ويراه الأمثل لقيادة مشروعه مع البلوز في الفترة المقبلة رغم سوء النتائج.
خرج جوزيه مورينيو بتصريحات مع "DAZN" عقب انتصار فريقه روما على فيرونا لحساب الدوري تثير قلق جمهور الفريق.
البرتغالي قال إنه سيتحدث عن مستقبله بحلول نهاية الموسم، وأنه يملك الكثير ليقوله، متعجباً من صافرات الجمهور الذي لا يعرف العمل الذي يقوم به فريقه على حد تعبيره.
قال موقع "فيكاخيس" إن بايرن ميونخ هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي.
وكان اللاعب قريباً من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ميركاتو يناير، ولكن الصفقة لم تتم بسبب تأخر البلوز في التعاملات الورقية بحسب التقارير.
كشفت "موندو" أن سيرجيو جوميز قد يغادر مانشستر سيتي الصيف المقبل رغم انضمامه الصيف الماضي فقط من صفوف أندرلخت.
الظهير الأيسر الإسباني فشل في فرض نفسه على تشكيل بيب جوارديولا، وقال التقرير إن إشبيلية مهتم بخدمات الظهير الأيسر.