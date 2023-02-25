أكد نونو تافاريس، ظهير أيسر مارسيليا، بالمؤتمر الصحفي للقاء باريس سان جيرمان المقبل سعيه للعودة لصفوف ناديه الأصلي آرسنال الموسم المقبل.
ويلعب الظهير البرتغالي مع النادي الفرنسي حالياً بصيغة الإعارة الموسمية، ويقدم موسماً مميزاً رفقة مارسيليا.
أكد نونو تافاريس، ظهير أيسر مارسيليا، بالمؤتمر الصحفي للقاء باريس سان جيرمان المقبل سعيه للعودة لصفوف ناديه الأصلي آرسنال الموسم المقبل.
ويلعب الظهير البرتغالي مع النادي الفرنسي حالياً بصيغة الإعارة الموسمية، ويقدم موسماً مميزاً رفقة مارسيليا.
علمت مصادر جول أن لوس أنجلوس جالاكسي تحرك من أجل التعاقد مع لاعب تشيلسي أندريه سانتوس.
ولا يمكن لتشيلسي ضم اللاعب لقائمته في الوقت الراهن بسبب عدم حصوله على الأوراق اللازمة، ولذا يبحث عن إعارة له بعد فشل انضمامه لبالميراس بسبب رفض الأخير شروط البلوز.
بحسب "90min"، يجذب نجم ماينز أنتون ستاخ أنظار عديد الأندية الإنجليزية عقب تألقه في الآونة الأخيرة.
متوسط الميدان الألماني يراقبه ليفربول، وست هام، نيوكاسل، وتوتنهام بحسب التقارير من أجل ضمه الصيف المقبل.
قالت "لاجازيتا" إن ليفربول سيحاول الصيف المقبل التفاوض مع إنتر من أجل ضم متوسط ميدانه نيكولو باريلا.
وفي نفس السياق، ذكرت "إكسبريس" أن ريان جرافنبرخ، لاعب بايرن ميونخ، هدف آخر للريدز من أجل تدعيم وسط الميدان.
أكدت "فيكاخيس" التقارير المنتشرة بخصوص مصير جواو فيليكس، ما بين الاستمرار في ناديه الحالي تشيلسي أو العودة للأصلي أتلتيكو مدريد.
وقال التقرير إن صانع الألعاب البرتغالي يسعى للاستمرار في إنجلترا ولا يرغب بالعودة لإسبانيا من جديد في ظل خروجه من حسابات دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو.