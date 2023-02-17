قالت "لاجازيتا" إن إنتر حدد الرباعي فرانك كيسييه من برشلونة، روبرتو بيريرا، متوسط ميدان أودينيزي، شالار سوينجو، مدافع ليستر، وكريس سمولينج، مدافع روما، لدعم صفوفه الصيف القادم.

وقال التقرير إن الباب مفتوح لرحيل مارسيلو بروزوفيتش وستيفان دي فري من أجل إفساح المجال للإحلال والتجديد في صفوف الفريق.