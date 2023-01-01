صحيفة "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالية أكدت أكد أن نادي يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي، تشهد انتقال بوكايو ساكا إلى إيطاليا، مع حصول "الجانرز" على الصربي دوشان فلاهوفيتش.

ويجذب ساكا أنظار العديد من الأندية الأوروبية بفضل مستواه الرائع مع آرسنال ومنتخب إنجلترا، ويرغب يوفنتوس في الانقضاض والتعاقد معه.

ومع معاناة يوفنتوس ماليًا، فإن النادي الإيطالي مهتم بعرض فلاهوفيتش على آرسنال، خاصة وأن النادي الإنجليزي كان مهتمًا بضم المهاجم الصربي قبل نجاح "البيانكونري" في ضمه خلال يناير 2022.