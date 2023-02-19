قالت "صن" إن مانشستر يونايتد يواصل مفاوضاته مع حارسه ديفيد دي خيا من أجل مد عقده ولكن يبحث عن بديل طويل الأمد.

وذكر التقرير أن آخر الحراس الذين تم ترشيحهم لخلافة الإسباني هو حارس ليدز إيلان ميسليير بعد تألقه رغم معاناة ناديه هذا الموسم.