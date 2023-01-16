أكد جوي باروني، المدير الرياضي لفيورنتينا، مع "DAZN" أن ثنائي الفريق سفيان أمرابط ونيكو جونزاليز لن يتم بيعهما.

وأوضح باروني أنه يؤكد فقط على حديث رئيس النادي روكو كوميسي الذي قال نفس الأمر عقب الشائعات بخصوص الثنائي.