84" تسديدة قوية من صالح الشهري لكنها مرت اعلى المرمى
مباشرالوحدة والهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أووووووووووووه،، ماذا أهدرت ياإيجالو؟
82" تمريرة خطيرة تصل إلى إيجالو فى مواجهة المرمى وعبدالقدوس يبعد الكرة ببراعة
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تبديل رايع للهلال
77" دخول محمد كنو وخروج خليفة الدوسري
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75" جماهير الهلال تطلب ركلة جزاء بعد توغل من أيجالو داخل المنطقة واصطدام الكرة فى يد أحد مدافعي الوحدة، والحكم يشير بإستمرار اللعب
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تبديل ثالث للهلال
71" دخول صالح الشهري وخروج أندرييه كارييلو
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66" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الوحدة فى منتصف الميدان
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تبديلان للهلال
63" دخول سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان وخروج حمد اليامي وفييتو
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جووووووووووووووووول،،، الوحدة بتعادل عن طريق أنسيلمودي
58" تسديدة قوية من أنسيلمودي من داخل المنطقة تصدى لها العويس وارتدت من جديد لأنسيلمو الذي سددها فى المرمى
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أووووووووووه، هجمة خطيرة للوحدة
54" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها رودريجيز بتسديدة بكعب القدم اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع إلى ركنية
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جووووووووووووووووووووووووول، الثاني للهلال عن طريق إيجالو
51" عرضية من فييتو من الجهة اليسرى تلقاها إيجالو بتسديدة بلمسة رائعة فى المرمى
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46" بداية الشوط الثاني
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45+3" نهاية البشوط الأول
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أووووووووه، القائم يمنع هدف للهلال
45+2" تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق ديلجادو اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع
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45" 3 دقائق وقت بدل ضائع
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44" تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فييتو مرت بعيدة عن المرمى
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43" تسديدة قوية من أندرييه كاريلو ابعدها الحارس عبد القدوس ببراعة
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أووووووووووووه، ماذا أهدرت يا أنسيلمودي
42" تمريرة بالخطأ من مدافعي الهلال يستخلصها أنسيلمودي وانفرد بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم
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40" عرضية من على البليهي لكنها قوية مرت إلى ضربة مرمى
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36" تسديدة من سلمان الفرج لكنها تصل سهلة بين أحضان حارس الوحدة
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29" بطاقة صفراء من نصيب وليد باخشوين