مباشرالوحدة والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الوحدة والهلال ضمن منافسات الجولة 19 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

Hilal - Shabab Al Ahli - Odion Ighalo 2023Al Hilal Twitter
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الوحدة vs الهلالالوحدةالهلالدوري روشن السعودي

ملخص

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    84" تسديدة قوية من صالح الشهري لكنها مرت اعلى المرمى

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    أووووووووووووه،، ماذا أهدرت ياإيجالو؟

    82" تمريرة خطيرة تصل إلى إيجالو فى مواجهة المرمى وعبدالقدوس يبعد الكرة ببراعة

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    تبديل رايع للهلال

    77" دخول محمد كنو وخروج خليفة الدوسري

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    75" جماهير الهلال تطلب ركلة جزاء بعد توغل من أيجالو داخل المنطقة واصطدام الكرة فى يد أحد مدافعي الوحدة، والحكم يشير بإستمرار اللعب

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    تبديل ثالث للهلال

    71" دخول صالح الشهري وخروج أندرييه كارييلو

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    66" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الوحدة فى منتصف الميدان

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    تبديلان للهلال

    63" دخول سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان وخروج حمد اليامي وفييتو

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    جووووووووووووووووول،،، الوحدة بتعادل عن طريق أنسيلمودي

    58" تسديدة قوية من أنسيلمودي من داخل المنطقة تصدى لها العويس وارتدت من جديد لأنسيلمو الذي سددها فى المرمى

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    أووووووووووه، هجمة خطيرة للوحدة

    54" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها رودريجيز بتسديدة بكعب القدم اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع إلى ركنية

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    جووووووووووووووووووووووووول، الثاني للهلال عن طريق إيجالو

    51" عرضية من فييتو من الجهة اليسرى تلقاها إيجالو بتسديدة بلمسة رائعة فى المرمى

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+3" نهاية البشوط الأول

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    أووووووووه، القائم يمنع هدف للهلال

    45+2" تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق ديلجادو اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع

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    45" 3 دقائق وقت بدل ضائع

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    44" تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فييتو مرت بعيدة عن المرمى

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    43" تسديدة قوية من أندرييه كاريلو ابعدها الحارس عبد القدوس ببراعة

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    أووووووووووووه، ماذا أهدرت يا أنسيلمودي

    42" تمريرة بالخطأ من مدافعي الهلال يستخلصها أنسيلمودي وانفرد بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم

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    40" عرضية من على البليهي لكنها قوية مرت إلى ضربة مرمى

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    36" تسديدة من سلمان الفرج لكنها تصل سهلة بين أحضان حارس الوحدة

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    29" بطاقة صفراء من نصيب وليد باخشوين