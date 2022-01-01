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الهلال والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة حسم الدوري السعودي في الجولة الأخيرة موسم 2021-2022 بين الهلال والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي

محدث
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Romarinho - ittihad - hilal 2022
al ittihad twitter

2022-06-27T18:05:18.309Z

4' الخطوة الأولى من الفيصلي وعرضية لعبها تفاريس برأسه لكن فوق المرمى

انطلاق المباراة

2022-06-27T18:01:22.000Z

بداية مباراة الهلال والفيصلي والكرة مع إيجالو

تشكيل الاتحاد ضد الباطن

2022-06-27T17:20:57.495Z

يعتمد المدرب كوزمين كونترا على التشكيل الآتي
الخطة 4-2-3-1
 جروهي.
حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.
برونو هنريكي، عوض الناشري
عبد العزيز البيشي، رومارينيو، إيجور كورنادو.
عبد الرزاق حمد الله.

البدلاء: صالح الوحميد - خالد السميري - عبد الله الحافظ - أحمد باحسين - عبد العزيز الجبرين - هارون كامارا - عبد الرحمن العبود - زياد الصجفي - مد الله العليان

تشكيل الفيصلي ضد الهلال

2022-06-27T17:02:50.851Z

يعتمد مارينوس أوزويندس على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

مصطفى ملائكة
وليد الأحمد، أحمد عسيري، حسين سالم، هشام فايق
إسماعيل سيلفا، صالح القميزي
عبدالرحمن الدوسري، مارتين بويل، جوليو تفاريس
روسو.

تشكيل الهلال لمواجهة الفيصلي

2022-06-27T16:56:38.231Z

سوف يعتمد المدرب رامون دياز على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

المعيوف
محمد البريك - سعود عبد الحميد - الجحفلي - ياسر الشهراني
عبد الله عطيف - سلمان الفرج
أندري كاريلو - سالم الدوسري - ميشيل دالجادو
إيجالو

مقاعد البدلاء: محمد العويس - حمد اليامي- محمد الخيبري - ناصر الدوسري - ناصر الهدهود - موسى ماريجا - محمد القحطاني - عبد الله رديف - عبد الله الحمدان

2022-06-27T16:47:33.902Z

2022-06-27T16:13:52.000Z

الهلال يحتاج إلى الفوز لتحقيق البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد والباطن، ففي حال التساوي في النقاط يحصد الزعيم اللقب بسبب المواجهات المباشرة.

أما الفيصلي فلم يحسم موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي وبالتالي سوف يقاتل بكل ما لديه لتحقيق الانتصار وضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

2022-06-27T16:13:01.000Z

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين والذي يحسم لقب البطولة.