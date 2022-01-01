الهلال والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

4' الخطوة الأولى من الفيصلي وعرضية لعبها تفاريس برأسه لكن فوق المرمى
انطلاق المباراة
بداية مباراة الهلال والفيصلي والكرة مع إيجالو
تقنية جديدة في التصوير تظهر في الدوري السعودي
🎥 — تقنية جديدة لتغطية مباراة #الاتحاد_الباطن— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
#SSC pic.twitter.com/NSQ5K7ff8q
تشكيل الاتحاد ضد الباطن
يعتمد المدرب كوزمين كونترا على التشكيل الآتي
الخطة 4-2-3-1
جروهي.
حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.
برونو هنريكي، عوض الناشري
عبد العزيز البيشي، رومارينيو، إيجور كورنادو.
عبد الرزاق حمد الله.
البدلاء: صالح الوحميد - خالد السميري - عبد الله الحافظ - أحمد باحسين - عبد العزيز الجبرين - هارون كامارا - عبد الرحمن العبود - زياد الصجفي - مد الله العليان
📋| إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_الباطن 👇 pic.twitter.com/lUImK46K3r— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 27, 2022
تشكيل الفيصلي ضد الهلال
يعتمد مارينوس أوزويندس على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
مصطفى ملائكة
وليد الأحمد، أحمد عسيري، حسين سالم، هشام فايق
إسماعيل سيلفا، صالح القميزي
عبدالرحمن الدوسري، مارتين بويل، جوليو تفاريس
روسو.
قائمة العنابي 🤩#الفيصلي_الهلال pic.twitter.com/Pzo18mieLF— النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) June 27, 2022
تشكيل الهلال لمواجهة الفيصلي
سوف يعتمد المدرب رامون دياز على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
المعيوف
محمد البريك - سعود عبد الحميد - الجحفلي - ياسر الشهراني
عبد الله عطيف - سلمان الفرج
أندري كاريلو - سالم الدوسري - ميشيل دالجادو
إيجالو
مقاعد البدلاء: محمد العويس - حمد اليامي- محمد الخيبري - ناصر الدوسري - ناصر الهدهود - موسى ماريجا - محمد القحطاني - عبد الله رديف - عبد الله الحمدان
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في مواجهة الفيصلي ⚽️#الهلال 💙 pic.twitter.com/rlMxrm0ZZ8— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 27, 2022
#الاستديو_التحليلي | أحمد عفيفي:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
تأخر الحسم للجولة الأخيرة يدل على قوة الدوري، والفرق السعودية لديها لاعبين باستطاعتهم التأثير في أي مباراة.#SSC pic.twitter.com/Wq7CkpwvDA
الحضور الجماهيري الآن في استاد الملك فهد 🏟— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
ساعتين قبل الانطلاق 🔥⚽️#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/ocGvexs1XW
الهلال يحتاج إلى الفوز لتحقيق البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد والباطن، ففي حال التساوي في النقاط يحصد الزعيم اللقب بسبب المواجهات المباشرة.
أما الفيصلي فلم يحسم موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي وبالتالي سوف يقاتل بكل ما لديه لتحقيق الانتصار وضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين والذي يحسم لقب البطولة.