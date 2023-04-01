أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والخليج المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية ويمتلك 39 نقطة وعلى بعد 11 نقطة من الصدارة لكن لديه مواجهتين مؤجلتين أولهما ضد الخليج.

أما الاتفاق، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ليواجه شبح الهبوط.