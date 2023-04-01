لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الخليج
|السبت 1 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الخليج
|السبت 1 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الأمير فيصل بن فهد
15' بطاقة صفراء من نصيب كنو بعد تدخل قوي على لاعب الخليج
13' سيطرة من الهلال بحثًا عن الهدف الأول
5' عررضية من كاريلو إلى إيجالو ورأسية قووية ولكن الكرة تمر بجوار المرمى
4' تمريرة رائعة من سوكول، كادت أن تؤدي إلى انفراد تام بالمرمى ولكن كنو يتدخل بشكل رائع ويقطعها في الوقت المناسب
قرر المدرب بيدرو إيمانويل اختيار الفريق الآتي
الخطة: 4-2-3-1
مروان الحيدري
بيدرو أمارال - إيزوتشوكو أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة
لوكاس فييرا دي سوزا - خالد السميري
أحمد الزين - حمد العبدان - موراتو
سوكول سيكاليشي
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الهلال_الخليج #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/JnbRzqDI38— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) April 1, 2023
قرر المدرب رامون دياز البدء بالتشكيل التالي
الخطة: 4-4-2
عبدلله المعيوف
محمد البريك - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
ميتشال ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
أوديون إيجالو - موسى ماريجا
📋 هُنـا قائمة #وصيف_العالم في لقاء "الخليج" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/6gPHsVSWKo— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 1, 2023
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والخليج المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.
الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية ويمتلك 39 نقطة وعلى بعد 11 نقطة من الصدارة لكن لديه مواجهتين مؤجلتين أولهما ضد الخليج.
أما الاتفاق، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ليواجه شبح الهبوط.