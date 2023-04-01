مباشرالهلال والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة الهلال والخليج المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد ...

Hilal - Fateh - Michael Delgado 2023Al Hilal Twitter
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الهلال vs الخليجدوري روشن السعوديالهلالالخليج

ملخص

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الخليجالسبت 1 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالأمير فيصل بن فهد

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    15 بطاقة صفراء من نصيب كنو بعد تدخل قوي على لاعب الخليج

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    13 سيطرة من الهلال بحثًا عن الهدف الأول

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    5 عررضية من كاريلو إلى إيجالو ورأسية قووية ولكن الكرة تمر بجوار المرمى

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    4 تمريرة رائعة من سوكول، كادت أن تؤدي إلى انفراد تام بالمرمى ولكن كنو يتدخل بشكل رائع ويقطعها في الوقت المناسب

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الخليج ضد الهلال

    قرر المدرب بيدرو إيمانويل اختيار الفريق الآتي

    الخطة: 4-2-3-1

    مروان الحيدري
    بيدرو أمارال - إيزوتشوكو أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة
    لوكاس فييرا دي سوزا - خالد السميري
    أحمد الزين - حمد العبدان - موراتو
    سوكول سيكاليشي

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    تشكيل الهلال ضد الخليج

    قرر المدرب رامون دياز البدء بالتشكيل التالي

    الخطة: 4-4-2

    عبدلله المعيوف
    محمد البريك - خليفة الدوسري - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
    ميتشال ديلجادو - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
    أوديون إيجالو - موسى ماريجا

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والخليج المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

    الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية ويمتلك 39 نقطة وعلى بعد 11 نقطة من الصدارة لكن لديه مواجهتين مؤجلتين أولهما ضد الخليج.

    أما الاتفاق، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ليواجه شبح الهبوط.

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    بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23

    مشاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر شاهد VIP