86' الكرة تصل إلى إيجالو أمام المرمى، النيجيري يسدد ولكن محمدي يمسك بالكرة
مباشرالهلال ضد الوحدة: مباشر لحظة بلحظة
- -
كيف ضاعت من إيجالو؟
- -
83' تصوووويبة من الجوير ولكن محمدي يمسك بالكرة
- -
81' عررضية من ديلجادو وتصوويبة من الحمدان ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
مستحيل مستحيل مستحيل! الهدف الثاني يضيع من الوحدة بغرابة
76' عررررضية من الجهة اليسرى إلى البديل بوغال الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها، ترتد إلى النجعي الذي يصوووب قوية ولكنها تمر بجوار القائم
- -
هدف أبيض للهلال
74' الهلال يحرز هدفًا ولكن الحكم يقوم بإلغاءه بداعي التسلل
- -
فررررصة للهلال
73' تسديدة من ميتشال ولكن محمدي يتألق ويتصدى للكرة وتخرج لركنية
- -
فرصة للهلال
72' ركنية للهلال، رأسية تصل إلى إيجالو أمام المرمى ولكن محمدي ينقض على الكرة ويمسك بها
- -
70' بطاقة صفراء لناصر الدوسري بعد تدخل قوي على لاعب الوحدة
- -
69' عررضية من الجهة اليمنى للهلال ولكن الكرة تصل سهلة إلى محمدي
- -
60' ضغط قوي من الهلال بحثًا عن التعادل
- -
51' بطاقة صفراء للاعب علاء الحجي بعد تدخل قوي على كاريو
- -
50' عررررضية أخرى من الجهة اليسرى للهلال ولكن محمدي يمسك بالكرة
- -
48' عررضية من الجهة اليسرى للهلال ولكن دفاع الوحدة يشتت الكرة
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدة على الهلال بهدف نظيف
- -
أووووووه التعادل يضيع من الهلال
43' ديلجادو يراوغ بشكل رررائع ويسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالقائم الأيسر لحارس الوحدة
- -
خطيرررة للوحدة
40' عررضية من الجهة اليسرى ورأسية قوووية من أنسيلمو ولكن المعيوف يمسك بالكرة
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للوحدة
35' تصووووويبة يسارية رائعة من يودا على يسار المعيوف الذي لم يحرك ساكنًا! ليتقدم الوحدة في النتيجة
- -
الوحدة يواصل التهديد
26' انطلاقة من نور الذي يمرر إلى يودا، يودا يراوغ بشكل رررائع ويصوووب ولكن كرته تمر بجوار القائم بقليل
- -
فررررصة للوحدة
20' الكرة تصل على علاء آل حجي داخل المنطقة وتصوويبة ولكنها سهلة في يد المعيوف