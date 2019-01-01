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الهلال × الفيحاء | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على ملعب الملك فهد الدولي جامعة

محدث
التعليقات()

2019-09-14T16:06:51Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الفيحاء بعد تدخل قوي على أنجيلو نيتو 

2019-09-14T16:05:48Z

25’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مارتينيز لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-09-14T16:04:35Z

24’ محاولة التوغل من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-09-14T16:03:44Z

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مارتينيز لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-14T16:02:24Z

22’ عرضية من عبدالكريم القحطاني من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-14T16:00:49Z

21’ تمريرة خطيرة فى إتجاه كارلوس إدواردو داخل يسار المنطقة لكن تغطية جيدة من مدافعي الفيحاء لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-09-14T16:00:06Z

20’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-14T15:59:30Z

19’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالكريم القحطاني بعد تدخل قوي على سيباستيان جيوفينكو فى منتصف الميدان

2019-09-14T15:58:52Z

18’ عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق نواف لعابد تلقاها عمر خربين ومررها امام جوميس الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-09-14T15:57:58Z

17’ ضغط من لاعبي الهلال على دفاعات الفيحاء ومحاولة البحث عن هدف التقدم مازلت مستمرة 

2019-09-14T15:56:30Z

16’ عرضية رائعة من نواف العابد من الجهة اليسري تلقاها كارلوس إدوارد برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل

2019-09-14T15:55:33Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-14T15:54:55Z

13’ تمريرة خطيرة تضع جوميس منفردًا بالمرمي لكن خروج رائع من الحارس عامر شفيق وابعدها بنجاح من امامه

2019-09-14T15:53:09Z

12’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أرسينيو مارتينيز لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-14T15:52:10Z

11’ تمريرة رائعة من جيوفينكو فى إتجاه عمر خربين داخل يمين المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرة 

2019-09-14T15:51:14Z

10’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أرسينيو مارتينيز لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-14T15:50:38Z

9’ هدوء فى مجريات اللقاء وسيطرة من لاعبي الهلال على الكرة فى منتصف الميدان

2019-09-14T15:49:44Z

8’ تسديدة قوية من خارج المنطقة لفريق الفيحاء عن طريق روني فيرنانديز لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-09-14T15:48:32Z

6’ كرات متبادلة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الهلال لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-09-14T15:46:37Z

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن هدف مبكر 

2019-09-14T15:45:08Z

4’ تسديدة قوية من جوميس من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس عامر شفيع لترتد امام عمر خربين الذي أرسلها عرضية من الجهة الينى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-09-14T15:44:06Z

3’ تمريرة من كارلوس إدوارد على الجهة اليمنى فى إتجاه أمير الكردي لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-09-14T15:41:59Z

2’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على جيوفينكو 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-09-14T15:33:53Z

يبدأ المدير الفني رازفان لوشيسكو بطريقة (4/1/4/1) وتضم كلً من

عبدالله المعيوف / أمير الكردي / جانغ هيون سوو / عبدالإله الحافظ / حسن مادش / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس / نواف العابد / عمر خربين 

البدلاء / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / محمد جحفلي / محمد إبراهيم كنو / محمد الواكد / صلاح الشهري / محمد البريك / ناصر الدوسري /

التشكيل الرسمي للفيحاء

2019-09-14T15:11:23Z

يبدأ المدير الفني خورخي سيماو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

عامر شفيع / عمر المزيعل / هاني الصبياني / سامي الخيبري / أدميلسون دياز باروس / أرسينيو مارتينيز / أنجيلو بيليجرينيلي نيتو / عبدالكريم القحطاني / رافاييل أسيس / روني فيرنانديز / صامويل أوسو 

البدلاء / مسلم فريج / أحمد بامسعود / بندر ناصر المطيري / عبدالرحمن لبركة / نواف الصبحي / عبدالله المطيري / حسن جعفري / مهند عبد الحليم فلاته / عثمان يحيي

2019-09-14T02:54:13Z

أنهى الفيحاء الموسم الماضي (2018-19) في المركز الثاني عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وتلقى 16هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية امام الهلال، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض الفريق مبارتين حقق الانتصار فى واحدة وتعادل فى مثلها، ليحتل الفريق المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.

2019-09-14T02:54:05Z

حقق الزعيم فوزًا كبيراً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبهذا الانتصار يصبح الهلال فى صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019-20، بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)، ويسعي الزعيم الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.

2019-09-14T02:53:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الهلال فريق الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.