90+6" نهاية المباراة
مباشرالفيحاء والهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووووووول"" إيجالو يسجل الثاني
90+2" ميشيل ديلجادو يمرر كرة رائعة لإيجالو داخل المنطقة ثم يسددها على يمين المرمى
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90" الحكم أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع
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تبديل اضطراري للهلال
85" دخول محمد جحفلي وخروج علي آل بليهي بسبب الإصابة
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86" عرضية من الجهة اليمنى للهلال تلقاها محمد كنو بتسديدة قوية من داخل املنطقة مرت بجوار القائم
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تبديلان فى صفوف الهلال
80" دخول ناصر الدوسري وخروج أندري كاريلو ودخول هيون سوو جانغ وخروج خليفة الدوسري
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81" تسديدة قوية من تراجكوفسكي لكنها مرت بجوار القائم
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التبديل الثالث للفيحاء
77" دخول ميلان باكوف وخروج باولينيو
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ على الفيحاء
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70" ضغط من لاعبي الفيحاء لمحاولة البحث عن هدف التعادل
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66" تسديدة قوية من تراجكوفسكي من على حدود المنطقة ابعدها المعيوف ببراعة
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أوووووووه، فلاديمير يتألق أمام إيجالو
58" إيجالو ينفرد بالمرمى ويسدد لكن الحارس يتصدى لها ببراعة
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التبديل الثاني للفيحاء
دخول ترايكوفسكي وخروج عبدالرحمن السفري
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55" عرضية خطيرة للهلال لقاها موسى ماريجا بسديدة قوية تصدى لها الحارس وامسكها على مرتين
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53" بطاقة صفراء من نصيب خليفة الدوسري بعد تدخل قوي على نواكاييم فى منتصف الميدان
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51" تسديدة قوية من نواكاييم من على حدود المنطقة أمسكها المعيوف بثبات
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تبديل أول للفيحاء
دخول فيكتور رويز وخروج محمد أبو سبعان
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أوووووه، تسديدة قوية من ميشيل
47" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إيجالو تلقاها ميشيل ديلجادو بتسديدة قوية على الطائر مرت بجوار القائم الأيسر
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46" بداية الشوط الثاني
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45" نهاية الشوط الأول