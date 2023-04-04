مباشرالفيحاء والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
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الفيحاء vs الهلالالفيحاءالهلالدوري روشن السعودي

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