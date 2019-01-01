أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الهلال نظره فريق أحد، على ملعب “استاد جامعة الملك سعود” وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.