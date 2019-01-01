مدونة حية

الهلال × أحد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فريق الهلال وفريق أحد، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محدث
التعليقات()
Twitter

2019-03-23T18:22:48Z

56’ تمريرة من سيباستيان جيوفيينكو فى إتجاه هتان باهبري على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس لفريق أحد

2019-03-23T18:21:09Z

55’ عرضية من ياسر الشهراني لداخل المنطقة لكن ابعدها ايمن بلعيد من امام جوميس 

2019-03-23T18:19:28Z

54’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تمر بدون خطورة على مرمي الحارس عبدالله العويشير 

2019-03-23T18:18:20Z

53’ خطا لصالح احد وبطاقة صفراء من نصيب هتان باهبري بعد تدخل قوي على عبدالله مجرشي فى منتصف الميدان

2019-03-23T18:17:31Z

52’ ضغط قوي من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التقدم فى الدقائق الاولي من الشوط الثاني 

2019-03-23T18:16:54Z

51’ تسديدة قوية من هتان باهبري من على حدود المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس عبدالله 

2019-03-23T18:15:51Z

49’ إنطلاقة من سوريانو من على حدود المنطقة وثم يمررها على الجهة اليمنى إلى محمد البريك الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة فى إتجاه جوميس لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح من امامه 

2019-03-23T18:13:11Z

47’ إنطلاقة من محمد الشلهوب من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه بافتيمبي جوميس لكن تغطية جيدة من مدافعي أحد وتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للهلال

2019-03-23T17:53:15Z

45+3’ إنطلاقة من جيوفينكو من الجهة اليمنى وثم يرسل عرضية تلقاها جوميس برأسية قوية لكن ابعدها الحارس لترتد امام ياسر الشهراني الذي مررها لداخل المنطقة إلى هتان باهبري الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-03-23T17:50:46Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-03-23T17:50:04Z

44’ بطاقة صفراء من نصيب أدولف تيكيو بعد تدخل قوي على سيباستيان جيوفينكو فى منتصف الميدان 

2019-03-23T17:48:44Z

43’ تنفيذ الخطأ من سيباسيتان جيوفينكو بعرضية على القائم البعيد فى إتجاه البريك لكنها ترتد بمهجمة مرتدة من محمد عطية الذي إنطلق بها على الجهة اليسري ثم يمررها لداخل المنطقة إلى إسماعيل المغربي الذي سددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس على الحبسي بثبات 

2019-03-23T17:48:14Z

42’ خطا لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على هتان باهبري 

2019-03-23T17:47:32Z

41’ عرضية من محمد البريك لداخل المنطقة تصل إلى هتان وسط مدافعي أحد ليمررها إلى ناصر الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-03-23T17:45:57Z

40’ تمريرة ثنائية بين ياسر الشهراني وناصر الدوسري لمحاولة الاختراق من العمق لكن استخلاص رائع للكرة من غازي عبدالرزاق

2019-03-23T17:44:49Z

39’ محاولة المرور من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن تدخل معه أيمن بلعيد واستخلصها بنجاح 

2019-03-23T17:43:03Z

37’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جوميس لداخل المنطقة ابعدها الدفاع تلقاها جيوفينكو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد امام الشلهوب الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع بفدائية من امامه

2019-03-23T17:42:07Z

36’ تمريرة ثنائية بين جيوفينكو وجوميس من على حدود المنطقة لكن ابعدها عمر محمد قبل تسديدة جيوفينكو 

هجمة خطيرة للهلال

2019-03-23T17:39:54Z

35’ إنطلاقة من جوميس من الجهة اليمنى وثم يمررها لداخل المنطقة إلى هتان باهبري الذي مررها بكعب القدم إلى جيوفينكو الذي سددها تسديدة رائعة لكنها مرت على حافة القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-03-23T17:38:50Z

34’ سيطرة من لاعبي الهلال وضغط قوي على دفاعات فريق أحد 

2019-03-23T17:37:20Z

33’ تنفيذ الخطأ من سيباستيان جيوفينكو بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس عبدالله العويشير بنجاح 

2019-03-23T17:36:45Z

32’ خطأ لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على جيوفينكو 

2019-03-23T17:36:23Z

31’ تمريرة من هتان باهبري لداخل المنطقة تلقاها جوميس وحاول التسديد لكن ابعدها الدفاع ببراعة 

2019-03-23T17:35:27Z

30’ إنطلاقة من بافيتيمبي جوميس من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها إلى محمد البريك الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-23T17:34:22Z

29’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارل ميدجاني لكن ابعدها محمد البريك من منطقة الخطورة 

2019-03-23T17:33:41Z

28’ تسديدة قوية من محمد الشلهوب من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-23T17:33:07Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه إسماعيل المغربي مهاجم نادي أحد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-23T17:32:18Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جحفلي على محمد عطية 

2019-03-23T17:31:07Z

25’ ركنية لفريق الهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها غازي عبدالرزاق بنجاح

2019-03-23T17:09:20Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء أحد

التشكيل الرسمي لفريق أحد

2019-03-23T17:05:51Z

يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن

عبدالله العويشير / ماجد هزازي / أدولفف تيكيو / أيمن بلعيد / عمر محمد / غازي عبدالرزاق / عبدالله مجرشي / كارل ميدجاني / فهد حمد محمد / محمد عطية / إسماعيل المغربي

البدلاء / خالد شراحيلي / محمد سعيد الضؤ / على الأسمري / أسامة عاشور / صقر عطيف / فهد عايض الرشيدي / زياد الحنيطي / سامي كسار

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-03-23T17:03:46Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / ناصر عيسي الدوسري / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / محمد الشلهوب / هتان باهبري / بافتيمبي جوميس 

البدلاء / جوناثان سوريانو / أحمد الشراحيلي / ميلوش ديجينيك / سالم الدوسري / أحمد اشرف / عبدالله المعيوف // حسن كادش / على آل بليهي / عبدالملك الخيبري 

2019-03-23T16:59:31Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الهلال نظره فريق أحد، على ملعب “استاد جامعة الملك سعود” وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.