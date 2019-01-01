التبديل الاول فى صفوف الهلال
⏰ د٤٥' التبديل الأول : #جوناثان_سوريانو بدلاً من #ناصر_الدوسري#الهلال_أحد#الهلال pic.twitter.com/viklPgohBr— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ مارس ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني ⏱#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ مارس ٢٠١٩
الهلال 0 × أحد 0#كلنا_أحد pic.twitter.com/gx5Gug7AUO
نهاية الشوط الأول ⏱#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ مارس ٢٠١٩
الهلال 0 × أحد 0#كلنا_أحد pic.twitter.com/YE1ZER7eJc
أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للهلال
شاهد تسديدة خطيرة من جيوفينكو مرت بجوار القائم
هجمة هلالية ينهيها جيوفينكو بجانب مرمى أحد#الهلال_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/lJU7tyV0vc— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ مارس ٢٠١٩
شاهد تسديدة جيوفينكو
العويشير يتصدى لكرة ثابتة سددها جيوفينكو#الهلال_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/VV6oiMdJ0a— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ مارس ٢٠١٩
شاهد - تسديدة جوميس
تهديد هلالي على مرمى العويشير بأقدام قوميز#الهلال_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/b5rEzqb4V6— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ مارس ٢٠١٩
هجمة خطيرة للهلال
د " 15 " من زمن المباراة ⏱#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ مارس ٢٠١٩
الهلال 0 × أحد 0#كلنا_أحد pic.twitter.com/X7G1WnwqBB
⚽️ بداية المباراة#الهلال × أحد #الهلال_أحد— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ مارس ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/ftKHOyq87g
التشكيل الرسمي لفريق أحد
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
عبدالله العويشير / ماجد هزازي / أدولفف تيكيو / أيمن بلعيد / عمر محمد / غازي عبدالرزاق / عبدالله مجرشي / كارل ميدجاني / فهد حمد محمد / محمد عطية / إسماعيل المغربي
- تشكيلة #الجبل في لقاء #الهلال_أحد #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ مارس ٢٠١٩
بالتوفيق لنجوم #الجبل 💛💛💛 pic.twitter.com/rqjIvxz3dd
البدلاء / خالد شراحيلي / محمد سعيد الضؤ / على الأسمري / أسامة عاشور / صقر عطيف / فهد عايض الرشيدي / زياد الحنيطي / سامي كسار
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / ناصر عيسي الدوسري / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / محمد الشلهوب / هتان باهبري / بافتيمبي جوميس
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "أحد"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢٤ من#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/xSnb11opx1— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ مارس ٢٠١٩
البدلاء / جوناثان سوريانو / أحمد الشراحيلي / ميلوش ديجينيك / سالم الدوسري / أحمد اشرف / عبدالله المعيوف // حسن كادش / على آل بليهي / عبدالملك الخيبري