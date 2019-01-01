كانت آخر مباريات الفيحاء في الدوري السعودي أمام فريق الباطن، وحققوا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في ست مباريات، وتعادل أربع، وخسر في 14 مواجهة.