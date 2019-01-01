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الفيحاء × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيحاء ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-01T16:34:05Z

41’جووووووووووووووووول.....والهدف الأول للأهلي

2019-04-01T16:33:41Z

40’خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-01T16:33:16Z

38’دانيلو اسبريا سد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-01T16:32:00Z

37’خطأ لصالح دانيلو اسبريا في منتصف الميدان بعد تدخل من كلاوديو بايزا

2019-04-01T16:30:36Z

36’خطأ لصالح سلمان المؤشر بعد تدخل من ألكسندروس تزيوليس في منطقة دفاعات الأهلي

2019-04-01T16:30:20Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-04-01T16:30:05Z

34’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2019-04-01T16:29:18Z

32’كرة ثابتة نفذها عبدالرحمن البركة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-01T16:24:45Z

31’خطأ لصالح حسن حبيب في منتصف الميدان بعد تدخل من حسين المقهوي

2019-04-01T16:24:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-01T16:24:24Z

28’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-01T16:24:10Z

27’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-04-01T16:23:27Z

26’سقوط اللاعب سلمان المؤشر بداعي الإصابة

2019-04-01T16:22:09Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كلاوديو بايزا إلى داخل المنطقة إرتقى لها مهند عسيري وحولها برأسية قوية على المرمى تصدى لها الحارس عامر شفيع

2019-04-01T16:20:59Z

24’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفيحاء

2019-04-01T16:20:28Z

23’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2019-04-01T16:18:07Z

22’خطأ لصالح حسن حبيب بعد تدخل من حسين المقهوي في منتصف الميدان

2019-04-01T16:17:48Z

21’المباراة تُستأنف الآن بركلة حرة لصالح الفيحاء

2019-04-01T16:16:58Z

20’اووووووووووووووووه....ركلة جزاء ألغيت من قبل حكم المباراة بعد التأكد من  وجود لمسة يد على مهند عسيري قل أن تلمس الكرة بيد المدافع

2019-04-01T16:16:42Z

19’مازال اللعب متوقف وفي انتظار قرار حكم المباراة

2019-04-01T16:13:24Z

18’حكم المباراة يوقف اللعب مرة آخرى ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة يد على مهند عسيري قبل أن تلمس الكرة بيد المدافع

2019-04-01T16:12:54Z

17’بالفعل ركلة الجزاء صحيحة لصالح الأهلي بعد التأكد من تقنية الفيديو

2019-04-01T16:12:24Z

16’بطاقة صفراء من نصيب جيجي دياس للإعتراض على حكم المباراة

2019-04-01T16:12:01Z

15’حكم المباراة يوقف اللعب للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا من تقنية الفيديو

2019-04-01T16:10:37Z

14’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس الكرة باليد من المدافع جيجي دياس

2019-04-01T16:10:19Z

13’اووووووووووووووووووه....ركلة جزاء لصالح الأهلي

2019-04-01T16:07:48Z

11’تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفيحاء

2019-04-01T16:06:34Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل سلبي بين الفريقين

2019-04-01T16:04:36Z

8’تصويبة من مسافة بعيدة عن طريق باولو ديازة مرت بسلام على مرمى الحارس عامر شفيع

2019-04-01T16:03:05Z

7’تصويبة قوية من خارج المنطقةعن طريق حسين حبيب مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-01T16:02:12Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفيحاء في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-04-01T16:01:46Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-01T16:01:29Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-01T15:57:34Z

2’الفيحاء بالزي البرتقالي والأزرق على اليمين والأهلي بالزي الأخضر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-04-01T15:57:12Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-01T15:45:24Z

يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / هاني الصبياني / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / كلاوديو بايزا / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / مهند عسيري / باولو دياز / دجانيني تافاريس

 

إليكم تشكيل الفيحاء لمباراة اليوم

2019-04-01T15:42:42Z

يبدأ المدرب سوفلين سلافوليوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عامر شفيع / نواف الصبحي / جيجحي دياس / سامي الخيبري / ضيف الله القرني / عبد الرحمن البركة / ألكسندروس تزيوليس / ناهير بيسارا / عبد الكريم القحطاني / حسين حبيب / دانيلو اسبريا

 

2019-04-01T15:41:59Z

كانت آخر مباريات الفيحاء في الدوري السعودي أمام فريق الباطن، وحققوا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في ست مباريات، وتعادل أربع، وخسر في 14 مواجهة.

2019-04-01T15:41:50Z

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام الرائد في مباراة شهدت غزارة تهديفية وانتهت بنتيجة (5-4)، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 40، خلف الشباب الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم. 

2019-04-01T15:40:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الفيحاء والأهلي على ملعب الملك سلمان، في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 