انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / هاني الصبياني / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / كلاوديو بايزا / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / مهند عسيري / باولو دياز / دجانيني تافاريس
#الأهلي_الفيحاء— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 1, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/XKPNwk4ieM
إليكم تشكيل الفيحاء لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سوفلين سلافوليوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عامر شفيع / نواف الصبحي / جيجحي دياس / سامي الخيبري / ضيف الله القرني / عبد الرحمن البركة / ألكسندروس تزيوليس / ناهير بيسارا / عبد الكريم القحطاني / حسين حبيب / دانيلو اسبريا
تشكيلة #الفيحاء في مباراة اليوم امام #الاهلي #مع_الفيحاء pic.twitter.com/bwaPO3fSJC— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 1, 2019
كانت آخر مباريات الفيحاء في الدوري السعودي أمام فريق الباطن، وحققوا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في ست مباريات، وتعادل أربع، وخسر في 14 مواجهة.
خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام الرائد في مباراة شهدت غزارة تهديفية وانتهت بنتيجة (5-4)، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 40، خلف الشباب الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم.