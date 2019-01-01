كانت آخر مباريات شباب الأهلي دبي أمام الإمارات، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويقدم الفريق موسم جيد حتى الآن، وياتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ست مواجهات.