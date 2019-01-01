انطلاق نهائي كأس رئيس الدولة
إحتفالية قبل انطلاق المباراة
الفنان حمد العامري يقدم أغنية خاصة لـ #كأس_رئيس_الدولة#الظفرة_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/TTUo9I8KQM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
عمليات إحماء من لاعبي شباب الأهلي دبي
#الكاس_لفزاع pic.twitter.com/mY1PeX5fCo— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
جماهير الفزاع في مدرجات هزاع بن زايد
#الكاس_لفزاع pic.twitter.com/qi0ULPJQ05— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
شاهد غرف ملابس الفريقين قبل انطلاق المباراة
غرف تبديل الملابس الخاصة بطرفي المباراة النهائية 🏆#كأس_رئيس_الدولة #الظفرة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/EijO3EReli— UAEFA (@uaefa_ae) April 29, 2019
وصول لاعبي الظفرة إلى ملعب هزاع بن زايد
لحظة وصول لاعبي نادي الظفرة إستاد هزاع بن زايد .#كأس_رئيس_الدولة #الكأس_ظفراوي pic.twitter.com/aZHg6v1wBm— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) April 29, 2019
إليكم تشكيل شباب الأهلي دبي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ردولفو أروابارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ماجد ناصر / هيكل / محمد سبيل / محمد مرزوق / وليد عباس / ماورو دياز / ماجد حسن / إيمليانو / لوفانور / إسماعيل الحمادي / أحمد خليل
تشكيلة #شباب_الأهلي | مباراة #شباب_الأهلي و الظفرة - نهائي كأس رئيس الدوله pic.twitter.com/8ht0D2FhIo— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فوك رازوفيتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
خالد السناني / خالد بطي / عبدالله الرفاعي / أمين عطوشي / عبدالرحمن يوسف / سلطان السويدي / ميليسي / خالد الدرمكي / سهيل المنصوري / رومولو سانتوس / خالد باوزير
تشكيل الفريق لمباراة اليوم .#كأس_رئيس_الدولة المباراة النهائية— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) April 29, 2019
#عام_التسامح pic.twitter.com/1q3CalAvxq
كانت آخر مباريات شباب الأهلي دبي أمام الإمارات، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويقدم الفريق موسم جيد حتى الآن، وياتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ست مواجهات.
يدخل الظفرة هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق النصر بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 28 وظل في المركز السابع خلف بني ياس صاحب المركز السادس حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى عشر هزائم.