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الظفرة × شباب الأهلي دبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الظفرة ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-29T16:16:09Z

24’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-29T16:15:53Z

23’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T16:15:24Z

22’عبدالله الرفاعي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة

2019-04-29T16:14:43Z

20’أحمد خليل أرسل تصويبة قوية من مسافة بعيدة وصلت إلى أحضان خالد السناني

2019-04-29T16:13:36Z

19’كرة ثابتة نفذها خالد باوزير مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها أمين عطوشي برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:11:43Z

18’خطأ لصالح سلطان السويدي بعد تدخل من عبدالعزيز هيكل في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-29T16:11:18Z

17’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي شباب الأهلي دبي 

2019-04-29T16:10:43Z

16’ماجد حسن سدد كرة قوية من خارج المنطقة، مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:09:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T16:08:41Z

14’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج اللاعب

2019-04-29T16:05:32Z

13’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-29T16:03:34Z

12’سقوط اللاعب خالد باوزير بداعي الإصابة 

2019-04-29T16:01:34Z

11’سهيل المنصوري سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T16:01:14Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T16:00:11Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوفانور لم تكن بالشكل المطلوب وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:58:26Z

7’ركنية من الجانب الأيسر لشباب الأهلي دبي نفذها ماورو دياز مقوسة لداخل المنطقة قابلها أحمد خليل بتصويبة قوية مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:55:08Z

6’روملو سانتوس سدد كرة قوية من خاجر المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-29T15:54:47Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-29T15:54:09Z

4’خطأ لصالح أحمد خليل بعد تدخل من سلطان السويدي في منتصف الميدان

2019-04-29T15:53:45Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي شباب الأهلي دبي في منتصف الميدان

2019-04-29T15:52:56Z

2’الظفرة بالزي الأصفر والأزرق على اليسار وشباب الأهلي بالزي الأحمر على اليمين 

انطلاق نهائي كأس رئيس الدولة

2019-04-29T15:52:38Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-29T15:49:34Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم حمد علي

2019-04-29T15:48:37Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

2019-04-29T15:45:27Z

لاعبي الفريقين في الطرقات المؤدية إلى أرضية ملعب هزاع بن زايد

إليكم تشكيل شباب الأهلي دبي لمباراة اليوم

2019-04-29T15:01:11Z

يبدأ المدرب ردولفو أروابارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ماجد ناصر / هيكل / محمد سبيل / محمد مرزوق / وليد عباس / ماورو دياز / ماجد حسن / إيمليانو / لوفانور / إسماعيل الحمادي / أحمد خليل

 

إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم

2019-04-29T14:58:01Z

يبدأ المدرب فوك رازوفيتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

خالد السناني / خالد بطي / عبدالله الرفاعي / أمين عطوشي / عبدالرحمن يوسف / سلطان السويدي / ميليسي / خالد الدرمكي / سهيل المنصوري / رومولو سانتوس / خالد باوزير

 

2019-04-29T12:52:18Z

كانت آخر مباريات شباب الأهلي دبي أمام الإمارات، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويقدم الفريق موسم جيد حتى الآن، وياتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ست مواجهات.

2019-04-29T12:52:07Z

يدخل الظفرة هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق النصر بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 28 وظل في المركز السابع خلف بني ياس صاحب المركز السادس حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى عشر هزائم.

2019-04-29T12:50:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الظفرة وشباب الأهلي دبي على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس رئية الدولة  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال