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السعودية × كوريا الشمالية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحخظة كافة أحداث مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

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إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم

2019-01-08T15:35:06Z

يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

ري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ

إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم

2019-01-08T15:31:15Z

يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد

2019-01-08T14:34:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين السعودية وكوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.