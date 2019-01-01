إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:35:06Z
يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ
إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:31:15Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
2019-01-08T14:34:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين السعودية وكوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.