هدف ملغي للجزيرة بداعي التسلل
بقرار من الفيديو45+3’ انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق علي مبخوت ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها ناصر بارازيت البديل قوية سكنت الشباك
إسماعيل أحمد يقلص الفارق للعين
برأسية من داخل المنطقة
45’الهدف جاء بعد ركنية نفذها بندر الأحبابي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها إسماعيل أحمد برأسية قوية سكنت الشباك
⌚️ | "42" هدف! الجزيرة 2 والعين 1.. أحرزه اللاعب اسماعيل أحمد لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/MdvMxatpxS— Al Ain FC (@alainfcae) April 3, 2019
تبديل في صفوف الجزيرة
بطاقة صفراء
شاهد هدف الجزيرة الثاني
عن طريق علي مبخوت41’
#علي_مبخوت يسجل الثاني بعدما صنع الأول..#خلفان_مبارك يمرر و #مبخوت يراوغ ويسدد بقوة في شباك #العين#الجزيرة_العين#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wOyoMoF3R2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2019
بطاقة صفراء
علي مبخوت يضيف الثاني للجزيرة
بعد تمريرة رائعة عن طريق خلفان مبارك
29’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق خلفان مبارك في إتجاه علي مبخوت المنطلق داخل المنطقة في الجهة اليسر ثم إستقبل الكرة وراوغ الدفاعات وسددها قوية عالية سكنت شباك الحارس خالد عيسى
شاهد هدف الجزيرة الأول
عن طريق إرنست إسانتي18’
#الجزيرة يشعل المباراة مبكراً..#أسانتي يفتتح التسجيل بعد تمريرة حاسمة من #علي_مبخوت#الجزيرة_العين#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NpvAWCiS99— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2019
إرنست إسانتي يفتتح التسجيل للجزيرة
مبكرًا
5’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق علي مبخوت في إتجاه إرنست إسانتي المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت على يسار الحارس خالد عيسى
د. 3. جووووووول لـ #فخر_ابوظبي. ايرنست اسانتي يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من علي مبخوت— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) April 3, 2019
الجزيرة 1 : 0 العين#الجزيرة_العين#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/exkVw3YZGD
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⚽️ #الجزيرة_العين— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) April 3, 2019
🏆 #دوري_الخليج_العربي الجولة 19
🏟️ ستاد محمد بن زايد
📺 منقولة على قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية المفتوحة pic.twitter.com/JcJhBEKv5j
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
خالد عيسى / إسماعيل أحمد / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / ماركوس بيرج / روبين ريبيرو / بندر الأحبابي / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / جمال معروف
📋| تشكيلة العين أمام فريق الجزيرة #نادي_العين pic.twitter.com/96qo0q1jSE— Al Ain FC (@alainfcae) April 3, 2019
إليكم تشكيل الجزيرة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب داميان هيرتوج بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي خصيف / محمد فوزي / محمد العطاس / خليفة الحمادي / سالم راشد / عبدالله رمضان / سيباستيان سياني / إيرنست إسانتي / خلفان مبارك / ليوناردو بيريرا / علي مبخوت
قائمة #فخر_ابوظبي لمباراة #الجزيرة_العين المقامة مساء اليوم في ملعب محمد بن زايد ضمن الجولة 19 من #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/fvmhX2SSKa— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) April 3, 2019
كانت آخر مباريات الجزيرة أمام صاحب الصدارة، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدفين، ويقدم الفريق موسمًا جيدًا إلى حد الآن، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 18 مباراة، حقق الانتصار في عشر مباريات، وتعادل في أربع، وخسر مثلهم.
يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الفجيرة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 38 وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربع.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الجزيرة والعين على ملعب محمد بن زايد، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال