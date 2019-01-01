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الجزيرة × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجزيرة ضد العين في الجولة 19 من دوري الخليج العربي 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-03T17:17:38Z

45+4’جووووووووووووووووووووووول....ناصر بارازيت يسجل الثالث للجزيرة

هدف ملغي للجزيرة بداعي التسلل

2019-04-03T17:17:00Z

بقرار من الفيديو

45+3’ انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق علي مبخوت ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها ناصر بارازيت البديل قوية سكنت الشباك

2019-04-03T17:14:47Z

45+2’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو اذا كان هناك حالة تسلل أم لا

2019-04-03T17:13:51Z

45+1’اوووووووووووووووووووووووه...الثالث للجزيرة عن طريق البديل

إسماعيل أحمد يقلص الفارق للعين

2019-04-03T17:12:29Z

برأسية من داخل المنطقة

45’الهدف جاء بعد ركنية نفذها بندر الأحبابي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها إسماعيل أحمد برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-04-03T17:11:11Z

44’جووووووووووووووووووووول...وهدف تقليص النتيجة للعين

تبديل في صفوف الجزيرة

2019-04-03T17:10:40Z

43’خروج خلفان مبارك ودخول ناصر بارازيت بدلًا منه

بطاقة صفراء

2019-04-03T17:09:59Z

42’سقوط بندر الأحبابي بعد تدخل قوي من سالم راشد في منتصف الميدان

2019-04-03T17:08:59Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للجزيرة بهدفين دون رد

2019-04-03T17:08:44Z

39’المباراة تُستأنف الآن وخلفان مبارك يخرج لإستكمال العلاج

2019-04-03T17:07:33Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-03T17:07:22Z

37’سقوط اللاعب خلفان مبارك بداعي الإصابة

2019-04-03T17:06:33Z

36’ماركوس بيرج انطلق سريعًا من العمق ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة ضعيفة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس علي خصيف

2019-04-03T17:01:33Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للجزيرة بهدفين دون رد

2019-04-03T17:01:01Z

34’خطأ لصالح ليوناردو بيريرا بعد تدخل من شيوتاني في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-03T17:00:51Z

33’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-03T16:59:51Z

32’سقوط روبن ريبيرو بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

بطاقة صفراء

2019-04-03T16:59:31Z

31’خطأ لصالح روبين ريبيرو بعد تدخل من عبدالله رمضان في منتصف الميدان

2019-04-03T16:59:19Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للجزيرة بهدفين دون رد

علي مبخوت يضيف الثاني للجزيرة

2019-04-03T16:57:57Z

بعد تمريرة رائعة عن طريق خلفان مبارك

29’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق خلفان مبارك في إتجاه علي مبخوت المنطلق داخل المنطقة في الجهة اليسر ثم إستقبل الكرة وراوغ الدفاعات وسددها قوية عالية سكنت شباك الحارس خالد عيسى

2019-04-03T16:57:46Z

28’جووووووووووووووووووووووووول....الجزيرة يضرب العين بالثاني

2019-04-03T16:56:50Z

27’كرة ثابتة نفذها روبن ريبيرو مقوسة إلى داخل المنطقة أقوى من اللازم مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-03T16:56:15Z

26’خطأ لصالح كايو فيرنانديز بعد تدخل من عبدالله رمضان في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-03T16:55:39Z

25’تصويبة قوية عن طريق إرنست إسانتي من خارج المنطقة مرت بعيدة ثم إلى ركلة مرمى

2019-04-03T16:54:51Z

24’تمريرة بينية عن طريق ليوناردو في إتجاه علي مبخوت المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر ثم إستقبل الكرة وسددها مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-03T16:49:41Z

23’يارباااااااااااااااااااااااااااااه، مذا أهدرت يا علي

2019-04-03T16:49:20Z

22’خلفان مبارك سدد كرة من خاجر المنطقة تصدى لها خالد عيسى وحولها إلى ركنية

2019-04-03T16:46:53Z

21’لاعبي العين يتبادلون التمريرات في منصتف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس علي خصيف

2019-04-03T16:46:38Z

20’حكم المباراة يستدعي اللاعب ويكتفي بالتحذير الشفوي

2019-04-03T16:44:57Z

19’بندر الأحبابي يعترض بشدة على الحكم المساعد الأول بعد مطالبة برمية جانبية

2019-04-03T16:42:36Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بندر الأحبابي إلى داخل المنطقة إرتقى لها جمال معروف وحولها برأسية مرت أعلى العارضة، لكن كان هناك حالة تسلل أشار بها الحكم المساعد

2019-04-03T16:41:51Z

16’تمريرة بينية عن طريق خلفان مبارك في إتجاه ليوناردو بيريرا المنطلق في الجانب الأيسر، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-03T16:41:17Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للجزيرة بهدف دون رد

2019-04-03T16:40:20Z

13’تصويبة قوية عن طريق ماركوس بيرج من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-03T16:39:39Z

12’كرة ثابتة نفذها ليوناردو قوية إصطدمت بالحائط البشري ثم أبعدت من الدفاعات 

2019-04-03T16:38:55Z

11’خطأ لصالح خلفان مبارك في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من مهند سالم

2019-04-03T16:38:22Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعقدم للجزيرة بهدف دون رد

2019-04-03T16:38:05Z

9’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-03T16:36:45Z

8’تمريرات متبادلة ين أقدام لاعبي الجزيرة في منتصف الميدان

2019-04-03T16:35:53Z

7’تمريرة بينية عن طريق ليوناردو بيريرا في إتجاه علي مبخوت المتمركز على حدود المنطقة، لكن لم يحسن إستقبالها وطالت عليه ووصلت إلى الحارس خالد عيسى

2019-04-03T16:34:59Z

6’تصويبة عن طريق شيوتاني من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس علي خصيف

إرنست إسانتي يفتتح التسجيل للجزيرة

2019-04-03T16:33:14Z

مبكرًا

5’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق علي مبخوت في إتجاه إرنست إسانتي المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت على يسار الحارس خالد عيسى

 

2019-04-03T16:33:03Z

4’جووووووووووووووووول...والهدف الأول للجزيرة

2019-04-03T16:32:47Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-03T16:32:16Z

2’الجزيرة بالزي الأبيض على اليمين والعين بالزي الأزرق على اليسار

إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم

2019-04-03T16:09:24Z

يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

خالد عيسى / إسماعيل أحمد / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / ماركوس بيرج / روبين ريبيرو / بندر الأحبابي / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / جمال معروف

 

إليكم تشكيل الجزيرة لمباراة اليوم

2019-04-03T16:06:34Z

يبدأ المدرب داميان هيرتوج بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي خصيف / محمد فوزي / محمد العطاس / خليفة الحمادي / سالم راشد / عبدالله رمضان / سيباستيان سياني / إيرنست إسانتي / خلفان مبارك / ليوناردو بيريرا / علي مبخوت

 

2019-04-03T16:05:23Z

كانت آخر مباريات الجزيرة أمام صاحب الصدارة، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدفين، ويقدم الفريق موسمًا جيدًا إلى حد الآن، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 18 مباراة، حقق الانتصار في عشر مباريات، وتعادل في أربع، وخسر مثلهم.

2019-04-03T16:05:11Z

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الفجيرة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 38 وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربع.

2019-04-03T16:04:16Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الجزيرة والعين على ملعب محمد بن زايد، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال

 