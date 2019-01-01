يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الفجيرة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 38 وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربع.